我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

今年第4度 ECB估本周降息1碼 瑞、加跟進 巴西可能升息

編譯任中原／綜合報導
ECB預估將進行今年第四度降息，存款利率降至3%。(路透資料照片)
ECB預估將進行今年第四度降息，存款利率降至3%。(路透資料照片)

在美國總統當選人川普明年元月將上任、可能發動關稅戰的陰霾下，歐洲央行（ECB）、瑞士及加拿大等地央行本周預料都將降息，巴西央行則可能升息，反映各國通膨發展各異，各大央行貨幣政策將進入不同步的階段。

美國將公布的11月核心通膨率可能維持頑固，從而引發資產價格回檔。

本周主要央行的貨幣政策調整，預料將集中在11、12日兩天，加拿大央行（BoC）11日預料將連續第二次降息2碼，基準利率降至3.25%，因為該國11月失業率竄升至八年高點，且川普威脅將對加拿大產品開徵25%關稅。

巴西央行同日則預估將升息3碼至12%，並且可能暗示明年會繼續緊縮貨幣政策，反映通膨依然居高不下。

ECB預料將於12日今年第四度降息1碼，存款利率降至3%，並且維持鴿派，討論焦點正迅速從通膨風險，轉而擔憂全球貿易可能受創，從而對歐元區造成的風險。

目前投資人預料ECB將加速降息，存款利率到明年6月時將調到2%。同日瑞士央行也可能因為瑞郎升值，而降息1碼至0.75%。

澳洲央行10日預料將維持4.35%的利率不變，祕魯12日也可能按兵不動於5%。

美國11日將公布11月消費者物價指數（CPI），核心CPI年升率預估將持平於3.3%，顯示通膨減緩進展停滯，12日發布的11月生產者物價指數（PPI）預估年升3.2%，是六月來最大升幅，反映躉售物價壓力仍重，可能降低聯準會（Fed）下周降息的預期，引發目前價位偏高的股市回檔。

美國上周公布的11月就業數據顯示失業率攀升，暗示勞動市場維持強勁，但持續降溫，市場預期Fed下周將降息1碼，並且討論明年暫緩降息。

央行 降息 利率

上一則

Nvidia成首家市值破5兆公司？分析師共識是股價再漲逾20%

下一則

三麗鷗與韓流偶像與精品合作 今年股價翻倍營收創高

延伸閱讀

美股雙新高、蘋果自研晶片…5件國際事不可不知

美股雙新高、蘋果自研晶片…5件國際事不可不知
Fed本月篤定降息 美國公債大漲 殖利率曲線「牛陡」化

Fed本月篤定降息 美國公債大漲 殖利率曲線「牛陡」化
美國11月新增22.7萬非農就業數超預期 降息率大增

美國11月新增22.7萬非農就業數超預期 降息率大增
抗通縮壓力…中國人行2025年降息幅度 將創10年最大

抗通縮壓力…中國人行2025年降息幅度 將創10年最大

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊