美股雙新高、蘋果自研晶片…5件國際事不可不知

南韓股匯市今天可能面臨新一輪壓力，執政黨將推動尹錫悅有序下台計畫。路透

美股史坦普500指數和那斯達克綜合指數6日再創新高，最新就業數據強化市場對聯準會（Fed）降息的押注。美股既已反映降息預期心理，本周通膨報告要讓股市續漲的門檻勢必愈來愈高。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●美股雙新高反映市場押注 Fed降息心理 通膨成考驗

史坦普500指數上周五漲0.3%，今年來已57度刷新收盤新高；那斯達克漲0.8%，一周下來和史坦普各漲3.3%和1%。

費城半導體指數上漲0.7%，台積電 （2330）ADR跌0.6%，周線分別上漲2.7%和9.9%。彭博報導蘋果首款自研數據機晶片 最快明年亮相，將逐步取代目前採用的高通 晶片。高通股價跌0.6%。

Meta和Alphabet大漲，加上特斯拉繼續勁揚，帶動那斯達克走高。美國聯邦上訴法院裁定，基於國安疑慮，支持TikTok若要在美國營運，必須和母公司字節跳動脫鉤的規定。

美國11月新增就業人數22.7萬，高於市場預期的21.4萬，失業率小幅升至4.2%，符合市場預期。交換合約反映Fed本月降息1碼的可能性高達85%。美國10年期公債殖利率下跌3個基點至4.15%。

●蘋果自研晶片明年亮相將取代高通產品 傳台積電代工

蘋果據傳將在明年春季首次發表自行研發超過五年的首款行動通訊數據機晶片（Cellular Modem），由台積電（2330）生產，將用於明年時隔三年改版的入門款iPhone SE手機，並將取代長期合作夥伴高通的晶片。

高通上周五股價聞聲下跌0.6%。費城半導體指數上漲0.7%，台積電ADR下跌0.6%，本周分別上漲2.7%和9.9%，台積電較台北溢價23.5%。

蘋果今後也將繼續推出更先進的數據機晶片，目標是在2027年前超越高通的技術。

彭博資訊引述知情人士報導，幾個月後將推出iPhone SE將有幾項重要新功能，包括其他高階機種已經有的人工智慧（AI）功能Apple Intelligence以及無邊框設計，但最令人驚豔的突破將藏在機體裡面，那就是代號為Sinope的蘋果自製數據機晶片。

●韓執政黨：總統尹錫悅不再處理國政

南韓股匯市可能在周一面臨新一輪壓力，總統尹錫悅雖以少數票差倖免於彈劾，然而，他仍面臨辭職的巨大壓力。執政黨國民力量黨領袖韓東勳表示，總理韓德洙將負責管理國政，同時執政黨將推動尹錫悅有序下台計畫。

●敘利亞政府轟然垮台 阿塞德逃亡至俄羅斯

敘利亞總統阿塞德的政府在過去幾天反對派武裝勢如破竹的攻勢下被推翻，結束阿塞德家族超過半世紀的殘酷統治。據塔斯社報導，阿塞德已逃往莫斯科並獲得庇護。

俄通社塔斯社周日報導，阿塞德及其家人已抵達莫斯科並獲得了俄羅斯政府的庇護。

●AI伺服器大廠美超微准補交財報 盤後股價大漲

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）6日表示，那斯達克交易所已准許該公司延後到明年2月25日前補交財務年報和季報。在新期限來臨前，美超微可維持在那斯達克掛牌交易。美超微股價受此利多激勵，在同日盤後一度大漲近13%，後來漲幅約9%。