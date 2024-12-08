我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓偶像應援手燈點亮抗議現場 年輕人捨棄蠟燭用「不滅燈光」表決心

台灣成香港文學庇護所 港人盼「說好自己版本的香港」

調查：50%德國民眾對中國電商Temu持負面看法

中央社／台北8日電
最新一項調查顯示，半數德國人對中國跨境購物平台Temu看法負面。（路透）
最新一項調查顯示，半數德國人對中國跨境購物平台Temu看法負面。（路透）

去年剛進入歐洲市場的中國跨境購物平台Temu在不少歐美國家受到歡迎，月均活躍用戶達9200萬，但從產品到行為違規等批評聲也一直不斷，最新一項調查顯示，半數德國人對Temu看法負面。

德國之聲中文網日前報導，據市場研究機構Appinio最新調查，德國消費者對Temu的評價明顯低於西班牙和美國等其他國家，50%的德國受訪者對Temu的看法「非常負面」、「負面」或「比較負面」，其中勾選「非常負面」的受訪者約18%；而16%的法國消費者同樣對Temu持「非常負面」的觀感。

相比之下，其他國家受訪者對Temu持「非常負面」印象的比例則明顯較低，其中義大利和英國為11%、美國8%，西班牙消費者則僅有4%。

這項調查由電子商務服務商Remazing委託進行，共有來自6個國家的6000人參與，其中5830名受訪者表示聽說過Temu。受訪者被要求描述對該購物平台的印象，但並未被深入詢問對其持正面或負面態度的具體原因。

Temu已成為德國最大的線上零售商之一，據線上民調業者「輿觀」（YouGov）調查，若以訂單數量衡量，今年1至6月，約有130萬德國消費者在Temu平台購物，在德國排行第6。

儘管如此，報導說，Temu仍因產品品質差、缺乏安全標準等問題而受到來自消費者權益團體以及政界人士的批評；此外，該平台還被指利用150歐元免關稅限額等法律漏洞獲利。

此外，位在科隆的零售研究機構IFH的調查也顯示，許多德國消費者對包括Temu在內的線上購物平台持懷疑態度。這項調查同時也包括另一家中國跨境電商平台Shein。在被問及為什麼不願從Temu購買產品時，83% 受訪者提到產品品質很差，60%的受訪者擔心買到假貨。

歐盟執委會已於今年10月正式啟動對Temu的調查程序，原因是懷疑Temu在打擊仿冒品等非法產品銷售方面做得不夠。

Appinio調查於今年7月29日至8月1日期間進行，受訪者來自德國、義大利、英國、西班牙和美國的6000名16至65歲消費者。

IFH的調查則由電子商務零售商eBay和IFH共同發起，針對500名18至69歲的消費者進行了調查，詢問為何不考慮在Temu、Shein及Wish等網上平台購物，可能的答案包括「產品品質差」、「害怕假冒產品」等。

德國 義大利 零售商

上一則

亞馬遜不送貨至兩非裔社區改外包 照收會員費挨告

延伸閱讀

世界日報「大家來寫書」發表會 九旬耆老、百歲人瑞出書好驚艷

世界日報「大家來寫書」發表會 九旬耆老、百歲人瑞出書好驚艷
梳理德國20年來政治歷史契機 梅克爾回憶錄熱賣

梳理德國20年來政治歷史契機 梅克爾回憶錄熱賣
OECD全球經濟成長預測 2025年歐元區德國墊底

OECD全球經濟成長預測 2025年歐元區德國墊底
德外長：德國可能派駐和平軍隊在烏克蘭

德外長：德國可能派駐和平軍隊在烏克蘭

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總市值排名前10大加密貨幣 製表／蔡佩蓉、林雨荷

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

2024-12-01 15:00
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25

超人氣

更多 >
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地

4生肖2025年安康又福氣 虎捉住賺錢機會、他能開創新天地
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？