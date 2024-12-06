川普強力捍衛美元 透露美國行使經濟霸權手法將轉變

總統當選人川普最近警告金磚國家別想推出共同貨幣取代美元，否則將以100%的關稅伺候，藉此表明捍衛美元作為全球準備貨幣的強硬立場。（路透）

總統當選人川普 最近警告金磚國家別想推出共同貨幣 取代美元，否則將以100%的關稅 伺候，藉此表明捍衛美元作為全球準備貨幣的強硬立場。由此也可看出，川普正重新思考美國如何行使美元霸權的方式。

道瓊社報導，從川普表態強力捍衛美元，可窺見他對美國應如何運用經濟霸權的想法。川普認為，華府過度運用金融制裁，已導致別國避用美元，進而侵蝕美國的經濟影響力。川普認為，祭出關稅是比制裁更有彈性、傷害較小的方式，亦可藉此達到美國的外交政策目標。

鞏固美元的準備貨幣地位，可讓美國擴大舉債，而且可以更低的利率借錢。這也意味國際貿易流動主要透過美國擁有司法管轄權的金融管道進行，讓華府能藉由切斷這個存取管道制裁涉及犯罪活動、恐怖攻擊、侵害人權的外國實體。

但制裁若是運用過度，可能收到反效果。川普9月時就批評，濫用制裁「終會扼殺美元，以及美元所代表的一切...我想儘可能少用制裁」。川普表示，他將以關稅對付棄用美元的國家。

根據智庫大西洋理事會的數據，美元目前在全球外匯存底的占比仍有58%，另占54%的出口結匯、88%的外匯交易。但在美國和歐盟為制裁俄羅斯侵略烏克蘭而凍結俄國央行海外資產後，世界各地「去美元化」潮流日益興起，金磚國家合推新貨幣雖仍止於發想階段，俄羅斯和中國大陸卻已積極降低對美元的依賴。

關稅vs.制裁 利弊比較

相較於制裁可能導致美元使用率降低，關稅較無這種問題。關稅稅率有很大的調整空間，但制裁通常不是實施就是取消。制裁也很難確切落實，從西方國家對俄羅斯原油訂定價格上限卻窒礙難行，即可見一斑。相形之下，專家認為，就戰略和成效考量而論，關稅或許是更好的做法。

此外，關稅可加諸在友好國家身上，但制裁通常只用於對付敵國。川普最近就揚言對墨西哥和加拿大加徵關稅，藉此在芬太尼和非法移民議題上向兩國施壓。獲川普提名為財長的貝森特曾表示，用關稅促使盟國提高軍費預算、進一步對美國貨開放市場、合作打擊非法移民和芬太尼走私、嚇阻軍事侵略，都是有用的工具。

但關稅也有缺點。若是濫用，可能導致貿易流動大減，到頭來美方將缺乏談判籌碼可用。關稅不僅傷人也可能自傷，因為可能推升美國物價、擾亂生產，並招致外國報復。

還有一個問題必須考量。美國若是希望維持美元的準備貨幣地位，就必須向世界各地供應美元計價的資產，例如美國公債；換言之，美國必須是淨債務國，意思是經常帳呈現赤字。這與川普極力想降低貿易逆差的目標相左。1980年代時，先進國家聯手貶抑美元，的確導致美國有一段時間貿易逆差果真縮小了。

但只要美元仍是全球首屈一指的準備貨幣，美國貿易逆差就難以避免。