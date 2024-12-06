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富豪明年投資 錢進三領域 瑞銀調查億萬美元俱樂部新增138人

編譯林聰毅／綜合外電

瑞士銀行（UBS）調查指出，全球億萬美元富豪人數過去一年增加138人，財富總額增長約2兆美元，這些巨富明年打算投資房地產、已開發市場的債券與股票，以及黃金與其他貴金屬等三大領域，希望能夠「富上加富」。

瑞銀5日發布《2024年億萬美元富豪報告》，追蹤美、歐非中東與亞太地區超過2,500位億萬美元富豪財富。「億萬美元富豪」是指擁有超過10億美元資產人士。

全球億萬美元富豪人數從一年前2,544人增至2,682人，財富總額從12兆美元增至14兆美元，成長17%。

另據世界銀行（WB）數據，去年世界人口甫突破80億人，全球國內生產毛額（GDP）約為105.4兆美元，凸顯出財富集中於少數人的嚴重程度。

今年新晉億萬美元富豪多為白手起家。報告指出，亞太地區有981名，占近40%，高居各區域之冠。

美國億萬美元富豪人數增加84人至835人，財富總額達5.8兆美元。中國大陸的億萬美元富豪人數則由520人減至427人，財富總額從1.8兆縮水至1.4兆美元。

最引人注目的不是這些富豪的財富累積，而是未來將如何使用資金。瑞銀報告指出，這些富豪計劃在未來12個月內投資房地產、已開發市場的股債市，以及黃金和其他貴金屬等三大領域。

房地產一直都是億萬美元富豪最感興趣的資產，瑞銀報告說，19%受訪者計劃「大幅增加」在此領域曝險，33%將投資美國房地產、27%在亞太地區，以及10%會投資歐洲、中東及非洲。

其次是已開發市場的債券與股票，9%受訪者表示將大幅增加對已開發市場債券曝險，26%想要小幅加碼，只有1%表示想大幅減碼。另有42%受訪者表示會投資已開發市場的股票。

第三是黃金和其他貴金屬，7%受訪者表示，他們將大幅增加稀有金屬投資，這類資產通常被視為是不穩定時期的避險工具。

投資 房地產 債券

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