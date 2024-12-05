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澳洲Q3景氣疲軟 GDP僅增0.3% 創疫後最慢增速

編譯魏紹揆／綜合報導
澳洲經濟疲軟，第3季GDP成長不如預期，寫疫情以來最慢增速。（路透）
澳洲經濟疲軟，第3季GDP成長不如預期，寫疫情以來最慢增速。（路透）

澳洲第3季經濟成長率是新冠疫情爆發以來最慢增速，促使市場認為央行明年4月降息的可能性升至96%，澳幣兌美元匯率4日盤中應聲貶值0.7%。

澳洲統計局4日公布，第3季實質國內生產毛額（GDP）比去年同期成長0.8%，是2020年底以來最小增幅，也低於市場預期的1.1%。澳洲上季GDP則季增0.3%，也低於經濟學家預估。

澳洲統計局表示，上季經濟擴張主要為公部門支出帶動所致，為成長率貢獻0.6個百分點，占GDP一半的家庭支出則沒有任何貢獻。

財長查默斯形容，上季GDP季增0.3%「非常疲弱」且「疲軟」，受到利率、生活成本壓力、全球經濟不確定性的影響。

澳洲央行之前預估，隨著減稅之利流入家庭荷包，以及消費者對於不會再次升息有更多信心，今年底經濟成長率將升至1.5%，上季經濟意外疲軟，危及央行的預測。

AMP首席經濟學家奧利佛表示，「整體來看，GDP數據不振表示降息宜早不宜遲」，「明年2月降息的可能性依然很高。」

但更棘手的問題是，澳洲核心通膨率雖已記帳兩年新低的3.5%，卻仍然遠高於央行的2%-3%目標區間。

澳洲央行過去一年來都維持基準利率在12年高點的4.35%不變，暗示在「有信心」通膨率會降至2.5%的目標區間中位數之前，短期內都不會放寬貨幣政策。

但彭博經濟學家認為，若要讓成長復甦趨勢更加穩固，降息為必要之舉，預期澳洲央行最快將在明年第1季降息。

澳洲央行預估消費者支出將因減稅以及通膨趨緩而增加，由近幾個月的跡象也顯示，澳洲消費者信心改善，消費者目前似乎維持審慎支出。

牛津經濟研究院澳洲分院總經預測主管Sean Langcake表示：「我們預估GDP成長將於未來幾季緩步回升…但改善幅度不會太明顯，經濟短期內的成長可能低於長期趨勢，產能受限持續造成影響。」

澳洲 央行 降息

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