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通膨下滑比預期還快 英國明年有望4度降息

編譯陳律安／綜合報導
通膨下滑的速度比決策官員一年前的預期還快，英格蘭銀行總裁貝利表示，明年有望四度降息。(路透資料照片)
通膨下滑的速度比決策官員一年前的預期還快，英格蘭銀行總裁貝利表示，明年有望四度降息。(路透資料照片)

樂見近來通膨下滑的英格蘭銀行（BoE，央行）總裁貝利4日受訪時表示，明年有望四度降息，不過，投資人因擔心通膨復熾，較保留看待該央行的降息前景。英鎊兌美元匯率4日在平盤附近波動，報1英鎊兌1.2671美元。

貝利在接受英國金融時報（FT）訪問時說，最近通膨下滑的速度，比決策官員一年前的預期還快，央行在11月的最新經濟預測中，預期明年會降息四次，而這一前景已考量到市場預期。

他說，英國央行推想的利率前景有三種潛在路徑，其一是通膨穩定減速，意味著能更積極降息，另一種較不樂觀的展望是，經濟已出現結構性的變化，導致通膨更頑強，貨幣政策須保有更強的約束力，最後則是「中性觀點」，意味著英國央行將需要「稍微加強力道」，保持通膨處於正確軌道，使降息速度比第一種情景慢。

英國央行的最新預測為依據第三種「中性觀點」，並以當時市場明年降息四次的預期為基礎。不過，目前利率市場預期，英國央行明年底前僅會降息三次。該央行今年已兩度降息1碼，降至4.75%。

經濟合作發展組織（OECD）也預測，受英國成長與通膨前景的影響，英國央行降息的能力可能比美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）等先進國家央行還弱。

OECD預期，英國利率將在2026年降到3.5%時趨於平緩，屆時美國的利率預估為3.25%-3.5%區間，ECB則預料將在明年底調降基準利率到2%。

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