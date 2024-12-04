我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯急轉彎：無證客犯罪應逐出紐約

瓊瑤生前憶亡夫 提及《不如歸去》恰為劉家昌作曲

「松鼠、河馬和狗狗」迷因幣漲翻天 這股熱潮可能是場泡沫

編譯季晶晶／綜合外電
自川普勝選以來，市場押注他的政府將放寬加密貨幣的監管，引爆包括松鼠幣、河馬幣和狗狗幣在內各種迷因幣的投機潮，致使價格飆漲。 （路透）
自川普勝選以來，市場押注他的政府將放寬加密貨幣的監管，引爆包括松鼠幣、河馬幣和狗狗幣在內各種迷因幣的投機潮，致使價格飆漲。 （路透）

自川普勝選以來，市場押注他的政府將放寬加密貨幣的監管，引爆包括松鼠幣、河馬幣和狗狗幣在內各種迷因幣的投機潮，致使價格飆漲；批評者認為這些不過是泡沫資產，代表市場過度繁榮，教人想起2021年的非同質化代幣（NFT）。

過去一個月裡，部分迷因幣的表現甚至超過比特幣，例如狗狗幣的價格狂飆140%，而且不斷有新幣問市。

連加密貨幣行業裡的大人物都對此不以為然。幣安創辦人趙長鶻上周在X平台發文表示：「我不反對迷因。但迷因幣現在變得『有點』怪。」

現有數百萬迷因幣是用線上生成器創建，任何人都可以推出，沒有商業模式、現金流或基本價值，擁有這些迷因幣不會分到任何實物資產，而且它們的波動性很高，仰賴在交易者之間的人氣來產生流動性。

Cardano區城鏈的共同創辦人Charles Hoskinson說，它們沒有價值，「永遠不會有」，失去光采後將歸零。

每種迷因幣的背後都連結著網路文化，例如GHILLGUY代表在TikTok上大受歡迎、一隻雙手插在口袋裡的卡通狗 。該迷因幣兩周前創建，市值已暴衝到4.66億美元。

有人指出，這與2022年NFT市場崩潰前不久的投機熱感覺似曾相識。渣打銀行數位資產研究全球主管Geoff Kendrick警告，有可能因為某個事件觸發了骨牌效應，就像NFT市場一樣的迅速崩潰結束。

NFT 狗狗幣 貨幣

上一則

Fed 三官員避談是否支持本月降息 同意利率走低趨勢

下一則

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

延伸閱讀

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？

加密貨幣飆漲是虛假曙光 還是金融改革信號？
前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說

前川普政府官員為搶救TikTok向川普核心圈大力遊說
松鼠媽媽的教訓

松鼠媽媽的教訓
美媒：川普擬任命「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

美媒：川普擬任命「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令