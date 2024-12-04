需求放緩、其他出口國擴增產量 OPEC+減產擬延長至下季

OPEC+傳出可能將現行減產行動延長至明年第1季末。（路透） 【作者：路透通訊社，日期：2024-12-04，數位典藏序號：20241129023845507】

知情人士表示，石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）可能在周四（5日）會議上，延長現行的石油減產協議三個月，延長至明年第1季末，以便為油市提供更多支持。國際油價 3日盤中上漲約1.6%。

石油產量約占全球總量的一半的OPEC+，一直尋求在2025年逐步撤回減產行動。但全球需求放緩，加上OPEC+以外的產油國產量上升，使得OPEC+恢復生產的計畫面臨阻礙，這些因素也打壓油價。

彭博資訊引述OPEC+談判代表表示，OPEC+過去一周的會談，聚焦在延後增產三個月，迄今尚未招致反對。OPEC+將在5日的線上會議，敲定產量策略。

OPEC+實質領袖，包括沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王、以及俄羅斯副總理諾瓦，上周造訪伊拉克和哈薩克 ，在5日的產量會議登場前，展開穿梭外交。

倫敦布蘭特原油期貨3日盤中走揚1.6%至每桶72.98美元，西德州中級原油也漲1.6%，報每桶69.18美元。

伊拉克、俄國、哈薩克在實施減產時，都蓄意拖延。會前商談的重點之一是改善這些國家的遵循狀況，並須額外削減產量，以彌補先前的過度生產。

OPEC+成員國為支撐油價，2022年開始減產，目前減產規模為每日586萬桶，相當全球需求的約5.7%。該集團原定明年1月起開始增產，初步規模為每日18萬桶，僅占總減產量的一小部分。

但中國大陸需求成長降溫，與美洲供給大增，壓抑油價，導致OPEC+被迫兩度延後增產。布蘭特原油期貨自7月初以來回檔17%，目前價格接近每桶73美元。

產油國討論延長減產之際，OPEC石油產量連續兩個月上揚，據彭博訪調，這個組織11月平均產量為每日2,702萬桶，較上月攀升12萬桶。主要是利比亞政府恢復先前中斷產出。

然而，就算OPEC+延後明年第1季的增產令，石油產量仍可能增加。阿拉伯聯合大公國近來投資產能，有權在明年一年逐步增產，規模為每日30萬桶。阿聯官員說，這個增產行動不受本周稍晚的談判影響，但另一成員國則說，此舉有待討論。

沙烏地王儲賓沙爾曼1日親訪阿聯，會晤阿聯總統穆罕默德。哈薩克繼續大舉擴建田吉茲油田（Tengiz），將是明年的另一挑戰。該國的額外產出，可能會進一步考驗OPEC+維持全球油市平衡的能力。