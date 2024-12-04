我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

Fed 三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升

編譯黃淑玲／綜合外電

美聯準會（Fed）三位有投票權的官員都暗示，支持本月稍後降息，同時市場對日本銀行（央行）本月升息預期升高，可能促使美日利差縮小，加上美國關稅戰、法國政局混亂等威脅，將提高避險資產吸引力，日圓兌美元近期看升。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，他目前傾向在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）17、18日召開的利率決策會議上，投票支持降息，「我目前傾向在我們的12月會議調降政策利率」，「但這個決定將取決於在那之前取得的數據，是否會意外上揚、且改變我對通膨路徑的預測」，若數據顯示Fed對通膨減緩、經濟穩健的預測是錯誤的，他會支持本月按兵不動。

他表示，最近數據讓人更擔心通膨率可能會持續高於2%的目標，但「沒有跡象」顯示關鍵服務類別的物價會維持目前水準或攀升。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也說，通膨和就業的風險已更加平衡，官員可能必須進一步調降利率，讓利率政策立場邁向中立，「我預期持續隨時間邁向更中立的政策設定，將屬適當」，但他未明說是否支持本月降息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）發表文章表示，他還沒決定本月是否需要降息，但仍認為官員未來幾個月應該繼續調降利率。他在接受記者訪問時說，他要等更多數據出來後再決定，「我對我的選項保持開放」。

此外，由於經濟數據持續證明日銀緊縮政策有理，市場預期日銀本月19日升息機率約65%，若日銀本月升息，將是1989年來首次在一年內升息三次。彭博策略師認為，就算日銀可能擔心升息會引發市場動盪而按兵不動，也會釋放鷹派訊號，提高日圓升值傾向。

同時，川普的關稅威脅、中東衝突未解等地緣政治憂慮，也會提高日圓等避險資產的吸引力，因此日圓匯率在今年底前、甚至明年初都持續看升。

利率 升息 降息

上一則

亞馬遜自家AI晶片 有蘋果罕見公開背書

下一則

比亞迪不光造車 還組裝逾三成iPad

延伸閱讀

日銀可能1年內3度升息 35年來首見

日銀可能1年內3度升息 35年來首見
經濟快評／南韓尹錫悅突發「戒嚴令」 經濟將雪上加霜

經濟快評／南韓尹錫悅突發「戒嚴令」 經濟將雪上加霜
法國倒閣風險增 歐元嚇貶 1歐元一度貶至1.0496美元

法國倒閣風險增 歐元嚇貶 1歐元一度貶至1.0496美元
聯準會3位官員：預期未來1年持續降息

聯準會3位官員：預期未來1年持續降息

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
監管當局已批准歷來首家全天候24小時運作的證交所「24交易所」。（路透）

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

2024-11-28 00:35
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
一輛特斯拉電動車正在充電站充電。(路透)

要看特斯拉臉色？馬斯克若採「1動作」 中國車廠恐全被打趴

2024-11-27 00:10

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生