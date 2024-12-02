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日本政府提議年金GPIF實質投報率以1.9%為目標

編譯劉忠勇／綜合外電
GPIF按往例將於明年3月底以前重新檢討接下來五年的投資策略。（路透）
GPIF按往例將於明年3月底以前重新檢討接下來五年的投資策略。（路透）

日本厚生勞動省提議提高全國最大退休基金政府退休金投資基金（GPIF）的投資報酬率目標，為擴大投資股市做準備。

根據厚生勞動省每五年檢討的提案，規模1.7兆美元的GPIF的投資回報目標將從目前高於薪資增幅1.7個百分點，提升至1.9個百分點。

隨著日本人口持續老化並縮減，通膨回升推高生活成本，日本年金基金也備受期待能有更高報酬。在提出此提案之時，厚生勞動省也表示，希望能提前結束已實施20年管制增加公共年金給付額的限制。

厚生勞動省表示，從回溯測試來看，GPIF現有資產配置模式是可以達成目標的，但基金仍按往例將於明年3月底以前重新檢討接下來五年的投資策略。

據彭博8月的調查，有近半數分析師預料GPIF將提高對日本股票的配置比例。目前，GPIF將資產的1/4各配置於日本股票、外國股票、日本公債及外國公債。

彭博估計，若僅僅加碼日股5個百分點，即代表買超超過10兆日圓（690億美元）。GPIF上一次提高股票配置比例是在2014年，當年將日本股票及外國股票的配置比率從12%提高至25%，這也是當時首相安倍晉三振興經濟措施的一環。

日本 投資 退休金

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