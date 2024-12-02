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CFA證照熱度不再 報考人數大幅滑落

編譯林聰毅／綜合報導

新冠疫情衝擊加上資產管理業出現結構性轉變，被視為超高年薪代名詞的特許金融分析師（CFA）證照人氣似乎沒有以往強，近年來應試人數持續下降，為使投資證照更加多元化並提升報考人數，CFA協會推出了環境保護、社會責任及企業治理（ESG）和氣候變遷、加密貨幣等領域的投資證照新產品。

英國金融時報（FT）報導，CFA協會最新公布的數據顯示，今年1-8月共有11萬6,727人參加所有三個等級的考試，比去年同期減少2,735人。去年有16.3萬人報名應試，比2019年顛峰期的27萬456人銳減了40%。

考試成績也顯示，新冠疫情期間大幅下滑的通過率迄未完全恢復，2021年整體通過率降至22%，目前已回升到46%。

CFA協會執行長弗蘭克林說，報考人數減少的原因之一是中國成長放緩。過去十年來，中國和印度的報考人數激增，因為兩國出國留學的畢業生尋求國際投資資格，以獲得美歐投資業者的工作機會。2014年來，儘管印度報考人數增加一倍到3.16萬人，弗蘭克林說，中國應考人數已放緩，主要受到新冠疫情嚴格封控的影響。CFA協會已改為線上考試。

報考人數下滑的另一主因，是資產管理產業出現結構性的變化，包括轉向被動投資和私募資本，威脅到持有CFA的重要性。

此外，一些人認為，CFA證有用處、但非必要。花旗歐洲、中東和非洲股票研究主管貝朵伊說，有時不會根據CFA證照決定是否聘用，但這個資格「對年輕分析師有助益」，在職涯最初三、四年「這絕對是利多」。

CFA協會已在ESG和氣候變遷等領域，推出投資證照等新產品，考生也能專注於一般投資組合管理以外的課程領域，例如私募市場和財富管理，且考試案例研究也納入加密貨幣領域。

投資 疫情 氣候變遷

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