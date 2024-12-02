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OpenAI打造自家資料中心與蘋果結盟 用戶數衝刺10億人

編譯吳孟真／綜合報導
OpenAI盼藉下階段的擴張計畫，在未來一年內將用戶人數擴張至10億。（路透）
OpenAI盼藉下階段的擴張計畫，在未來一年內將用戶人數擴張至10億。（路透）

OpenAI已設定下一階段的成長目標，盼藉由推出人工智慧（AI）新產品、興建自家的資料中心、與蘋果結盟，讓未來一年的用戶數達到10億人。同時，馬斯克已向法院提出動議，要求法院禁止OpenAI轉型為完全的營利事業。

英國金融時報（FT）報導，OpenAI旗下熱門軟體ChatGPT自兩年前推出以來，周活躍用戶已衝上2.5億人，如今OpenAI計劃推出所謂的AI「代理人」等產品來進一步擴大用戶。OpenAI財務長傅萊爾說，明年我們將大顯身手，希望能服務全球數十億消費者。

傅萊兒表示，AI代理人的推出，將是2025年的關鍵焦點。AI代理人像是聊天機器人，能幫助使用者在網路上執行如資料蒐集、訂票或購物等任務，「代理型（Agentic）必定會是年度代表字，我們會在2025年見到第一個能成功幫助人們處理日常事務的代理人」。她也說：「我們正處於大規模成長階段，有必要繼續投資。」

OpenAI全球事務副總裁黎漢則說，OpenAI預計在美國中西部和西南部投資，打造資料中心的叢集（cluster），「晶片、數據和電力」是贏得AI競賽的關鍵資源。

此外，ChatGPT整合進蘋果數十億個裝置的計畫，則將成為OpenAI用戶躍增的一大推手。該計畫近期已在美國啟動。

一家參與投資OpenAI的主要創投表示，「在沒有花錢行銷的情況下，OpenAI已有數億活躍用戶」，與蘋果的合作，使OpenAI可能很快就能達到10億用戶的目標。

OpenAI執行長奧特曼去年11月復職以來，該公司已迅速轉變，人力已擴增五倍至逾2,000人、延攬財務長並任命新產品長，並開始轉型為營利的商業模式。

然而，OpenAI也將面臨日益複雜的政治情勢。即將接掌川普政府效率部門、協助形塑政府AI政策的特斯拉執行長馬斯克，11月29日向聯邦法院提出動議，要求法院對OpenAI發出初步強制令，阻止其轉型為營利事業，並禁止OpenAI要求投資人不要資助xAI等其他競爭對手。

馬斯克8月曾指控OpenAI違反詐騙影響和腐敗組織（RICO）法，11月中又擴大他對OpenAI的訴訟，指稱微軟和OpenAI都觸犯反托辣斯法。如今馬斯克在動議中表示，OpenAI應被禁止從兩間公司緊密連結的董事會，不當取得的敏感資訊獲利。

黎漢說，儘管OpenAI與馬斯克間有公開的衝突，OpenAI和川普團隊對於AI在國防和經濟競爭力上的角色，認知是一致的。

AI OpenAI 馬斯克

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