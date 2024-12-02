日銀總裁談升息…經濟數據朝預測發展 薪資趨勢是關鍵

日銀總裁植田和男。 （歐新社）

日本銀行（央行）總裁植田和男接受日經新聞專訪表示，隨著經濟數據朝著日銀預測方向發展，進一步升息 時機「正在接近中」。雖然他並沒有明確表示支持12月升息，但他表示，薪資趨勢將是決定政策的關鍵。

路透報導，日經新聞11月30日刊登了28日對植田的專訪，植田在訪問中被問到下一次升息時機時表示，「就經濟數據按照我們預測發展這層意義上來說，（升息時機）可以說在接近」。

植田說：「如果我們對經濟會照著我們的預測發展變得更有信心，尤其是核心通膨率在2024至2026年度預測期間的後半加速朝向2%目標邁進，我們將會適時調整貨幣寬鬆程度。」

這番談話強化了市場對日銀最快在本月18、19日會議升息的預期。隔夜交換市場11月初預測的日銀12月升息1碼機率只有約30%，但上周結束時已升至約66%。

在這篇採訪刊登前，日圓兌美元匯率 11月29日盤中升上149.47日圓，達10月21日來最高盤中水準，主因當天發布的東京通膨數據高於市場預期，使市場加碼押注日銀12月升息。當天日圓最後收漲1.2%至149.77日圓。

植田表示，薪資趨勢和薪資對物價的轉嫁，以及消費的強勁程度，將是日銀決定升息速度的指標。

他說，近期薪資成長大約介在2.5%至3%，大致符合通膨的長期成長率2%，但重要的是這種趨勢能否持續下去。因此，明年的春鬥勞資談判將是關鍵，雖然一切事情不一定要等到那時候才能明朗。

植田在專訪中也提到，鑒於川普政府即將上台，必須持續關注美國經濟。他說，這位總統當選人對其他國家威脅實施的高關稅，已使全球貿易前景黯淡。這個全球最大經濟體的發展軌道目前正掛上一個「大問號」。