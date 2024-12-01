聖誕老人行情、賴過境美…5件國際事不可不知

梅西百貨的耶誕老人在紐約證交所為27日開盤按鈴。投資人看好美國總統當選人川普明年1月底才上任，年底耶誕老人行情不會受到干擾。(路透)

半導體股領軍，美股上周五（11月29日）再創新高，為11月締造今年來最大單月漲勢。展望12月，投資人看好美國總統當選人川普 明年1月底就職前，聖誕老人行情不會受到干擾。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

●川普明年1月底就職前 美股聖誕老人行情可期

美股因逢感恩節假期上周五僅交易半天，但無礙史坦普500指數創下今年第53次收盤新高，道瓊工業指數也第47度刷新收盤紀錄，直逼45000點大關。

半導體股在應用材料和科林研發領軍下走高。彭博報導，拜登政府將頒布對中國出口半導體設備新的管制措施沒有預期嚴苛。費城半導體指數上周五漲1.5%，輝達（NVIDIA）漲2.2%，台積電（2330）ADR漲1.9%，較台北交易溢價20.5%。

總結11月，史坦普500指數上漲5.7%，今年來漲幅達26.5%，不過在三大指數中，史坦普表現算是落後的，那斯達克綜合指數同月漲6.2%，道瓊指數上漲7.5%，代表小型股的羅素2000指數則大漲10.8%。

投資人押注川普主張的減稅和放鬆管制，有助提振企業獲利。川普雖揚言對主要貿易夥伴加徵關稅 ，投資人大致不以為意，只有汽車股明顯受到拖累。

本周五將公布11月就業報告，這是Fed本月17至18日開會前最後一份勞動市場數據。據FactSet調查，11月將新增17.7萬個就業機會，遠高於10月報告的1.2萬，但反映的可能只是颶風造成的「雜訊」，如此將強化市場對12月降息的信心。

●川普威脅金磚國 甭想替換美元

美國總統當選人川普11月30日警告，他將要求金磚國家（BRIC）集團承諾，不會推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，否則將對這些國家課徵100%的關稅，予以報復。

川普在自家社群媒體Truth Social貼文表示，「金磚國家政試圖擺脫美元、我們卻只能準備和觀望的想法，結束了」，「我們要求這些國家承諾，將不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持要取代萬能美元的任何其他貨幣，否則他們將面臨100%的關稅，也該揮別要賣產品到輝煌美國經濟的期待」。

他說，「金磚國家沒有在國際貿易取代美元的機會，任何嘗試的國家也該向美國揮手道別」。

●日銀總裁談升息 「時機接近中」 市場預估本月有望出手

日本銀行（央行）總裁植田和男接受日經新聞專訪表示，隨著經濟數據朝著日銀預測方向發展，進一步升息時機「正在接近中」。雖然他並沒有明確表示支持12月升息，但他表示，薪資趨勢將是決定政策的關鍵。

路透報導，日經新聞11月30日刊登了28日對植田的專訪，植田在訪問中被問到下一次升息時機時表示，「就經濟數據按照我們預測發展這層意義上來說，（升息時機）可以說在接近」。

植田說：「如果我們對經濟會照著我們的預測發展變得更有信心，尤其是核心通膨率在2024至2026年度預測期間的後半加速朝向2%目標邁進，我們將會適時調整貨幣寬鬆程度。」

●美擬課東南亞太陽能板重稅 反擊中企間接傾銷

美國商務部初步裁定，從四個東南亞國家進口的太陽能板以低於成本價在美國市場倒貨，據此提議課徵從21.31%到271%不等的反傾銷關稅。

這項初步裁決在11月29日公布，象徵美國太陽能板製造商又一次勝利。他們指稱，生意受這些廉價進口貨打擊，破壞政府藉投資扶植國內供應鏈的努力。

問題出在從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的矽晶太陽能電池與電池模組，占美國這些進口產品的大部分。約莫兩個月前，美國商務部已就另一項相關案件公布初步調查結果：進口自東南亞的太陽能板獲得不公平的政府補貼。

上述調查是美國製造商抵禦外國貨壓境的最新反擊。12年前，美國也曾用類似的反傾銷稅對付從中國進口的太陽能板，中國製造商於是在亞洲其他未受關稅影響的國家設廠。

●中譴責美國讓賴清德過境

賴清德總統出訪太平洋邦交國途中在美國夏威夷「過境」，中國外交部稱對美方這安排予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉；中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

此外，中國也將就美國批准對台軍售採取有力措施堅決反制。 就美國務院批准總額3.85億美元的對台灣軍售，中國外交部表示中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉；中方將採取有力措施堅決反制，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。