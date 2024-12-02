民眾愛美花錢不手軟 掀醫美貸款熱潮

網紅炫耀手術成果推波助瀾下，腹部除皺和豐唇等醫美手術日益風行。愈來愈多人想花大錢做手術，並願意為此借錢。金融業者看上這些客戶信用評分極佳、貸款 金額不斐，承作的放貸金額和相關的融資服務持續增加。

22歲的華森想做隆乳手術，整套療程要價7,000美元，但保險公司不願支付，於是她使用前六個月免利息的信用額度借款。整形可能會讓她的TikTok關注人數大增，或許也有助於她和妹妹共同經營的社群媒體公司。而她在利息寬限期結束前，就還清款項。

據美國整形外科學會統計，抽脂、改善嬰兒肥的口內取脂手術，2023年動刀件數皆年增7%，肉毒桿菌注射治療也攀升9%。醫美費用動輒數千美元，且一路飆升，2023年隆乳手術價格平均年增13%，巴西提臀手術年增19%至7,264美元。尋求貸款或融資的需求也隨之增加。

金融業看準當中的新商機，紛紛推出相關的融資產品或服務。

先買後付（BNPL）公司Cherry科技，專門鎖定醫療照護領域。該公司把200到1萬美元不等的醫療帳單拆成好幾期，讓客戶分期繳納。該公司還將2.5億美元醫美手術貸款，打包成債券出售，是這類貸款規模首次大到可以在更廣泛的市場上籌資。由於投資人熱烈搶購，發債額最後提高至4億美元。

金融公司Synchrony則推出健康醫療信用卡「CareCredit」，可用於支付醫美款項，優惠期間只收取零至低利率，其他信用卡沒有這種服務。但優惠期過後，這類專門信用卡的年利率高於平均值。據美國聖路易聯邦準備銀行統計，全美信用卡的平均年利率為21.76%，CareCredit可能達32.99%。要是用戶全額償還，沒有影響，但若延後繳清，可能會被削一筆。

這些金融商品顯然布局在有錢打肉毒桿菌等的優質消費者。許多手術需要重複施作，比方肉毒可維持3~4個月，果酸煥膚需每隔幾周或幾年再做一次，意味這些人須持續借貸。但從資料看來，這群人的信用大多良好。這類債券約有半數借款者的信用評分在700~850，美國平均信用評分為717分。

但外界擔心，醫美貸款可能會變相鼓勵消費者花大錢做其實不需要、且負擔不起的手術。