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全球塑膠公約直擊／南韓限塑啟示「忌政策反覆」 店家盼宣導

特派記者邱怡瑄／釜山即時報導
在南韓定居已十年的陳琪雯跟丈夫在釜山經營咖啡廳，因應南韓限塑政策規定，內用不得提供外帶紙杯，塑膠吸管也以生物可分解的吸管替代。（特派記者侯永全／釜山攝影）
在南韓定居已十年的陳琪雯跟丈夫在釜山經營咖啡廳，因應南韓限塑政策規定，內用不得提供外帶紙杯，塑膠吸管也以生物可分解的吸管替代。（特派記者侯永全／釜山攝影）

環境部在2018年提出「2025年限塑」目標，環境部長彭啟明日前坦言「可能沒辦法達成」，會依「全球塑膠公約」談判結果訂出新的減塑目標。而南韓禁止一次性塑膠產品卻又政策反覆，值得台灣參考及警惕。

公約最終輪談判（INC-5）正在南韓釜山舉行，南韓政府自2022年11月底禁止餐飲服務場所提供紙杯、塑膠吸管和攪拌棒等一次性產品，並提供一年寬限期，寬限期結束後會處以罰鍰。

「我去年還準備了一張海報，跟顧客說明不能在店內使用外帶紙杯。」在南韓定居十年的陳琪雯是台灣人，嫁到 韓國後，2021年跟丈夫在釜山經營咖啡廳。

過去，消費者若考量到不會在店內待太久，會請店家把飲料做成外帶杯。但減塑政策一出，店家不敢不從，「如果有客人在店裡用外帶紙杯被檢舉，店家要被罰200萬韓元（約1433.7美元）。」陳琪雯說。

塑膠吸管和攪拌棒也有替代品，前者改為生物可分解吸管，「攪拌棒大部分是塑膠，所以外帶不提供攪拌棒，內用則會用小湯匙代替。」陳琪雯說。大多數消費者都沒有異議，若有客人表示疑惑，店員也會向對方解釋幾句。

不過，去年11月寬限期結束沒幾天，政策就大轉彎。南韓政府宣布，這項禁令讓店家須聘增人力洗杯子、找替代商品等，為了避免造成小型商家的營業負擔，宣布取消一次性紙杯禁令，並延長塑膠吸管和攪拌棒的寬限期。

「前幾年碰到疫情，這類減塑政策都反反覆覆的。」陳琪雯說，其實塑膠吸管和攪拌棒的禁令在4月又悄悄恢復；即使內用開放可用紙杯，但杯蓋是塑膠，為了怕未來政策變動徒增事端，她的咖啡廳仍以「不在店內使用外帶杯」為原則。

從經營者角度看減塑政策，陳琪雯沒有想太多，「就跟著規定走。」不過新規定頒布，第一線面對消費者的是店家，「希望政府可以多跟民眾宣導新的減塑政策，透過新聞、網路社群宣傳都好，店家就不用一直跟民眾勸導，也會輕鬆一點。」

南韓政府的減塑政策反覆，環團則多有批評。綠色和平首爾辦公室減塑專案負責人金娜拉說，政府說小型店家還沒準備好，但取消禁令後，也沒有協助業者轉型或適應政策。

南韓的濟州島和世宗市自兩年前開始運作一次性杯子的借還押金制，希望提高一次性紙杯的回收率。原本南韓政府預定2025年全國推行，也臨時喊卡，交由地方政府決定是否要採用。許多預期政策推行而開始生產杯子掃描標籤的廠商，都大受影響。

金娜拉說，政府以擔心造成店家負擔為由，取消限塑禁令，但不斷變動的政策，也會傷害到店家。

而台灣原本提出2025限塑，腳步也放緩，針對台韓相同趨勢，金娜拉認為無論減塑政策力道強弱，重點是給出「明確」且「一致」的規定和指引，民眾才不會無所適從。

南韓 咖啡 疫情

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