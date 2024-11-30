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UNIQLO表態不使用新疆棉 中國網友喊拒買

中央社台北30日電
UNIQLO老闆柳井正日前表示公司產品不使用來自新疆地區的棉花，中國民眾揚言要杯葛拒買。圖為UNIQLO北京一間門市。(路透)
UNIQLO老闆柳井正日前表示公司產品不使用來自新疆地區的棉花，中國民眾揚言要杯葛拒買。圖為UNIQLO北京一間門市。(路透)

日本知名服裝品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷集團老闆柳井正日前表示，公司產品不使用來自中國新疆地區的棉花。消息傳回中國後引發引起巨大反彈，當地民眾揚言要杯葛，拒買UNIQLO。

柳井正接受BBC訪問時說，「我們沒有使用」來自新疆的棉花。關於該公司所使用的棉花，柳井正表示，「若我再解釋下去，那就太政治化了，所以我們的說明到此為止」。

消息傳回中國後隨即引發中國網友不滿。他們在微博平台上宣洩，認為相關言論是對中國市場的不尊重，表態要進行抵制UNIQLO的行動。

有許多網友留下「支持新疆棉」的留言，並斥責UNIQLO「吃飯砸鍋」。有關「優衣庫」、「我支持新疆棉」、「外交部回應優衣庫不用新疆棉」的相關話題，截至截稿前仍在微博熱搜榜上。

新疆棉被指是維吾爾穆斯林遭強迫勞動的產品。美國從2022年開始對新疆進口商品實施嚴格限制，許多國際品牌也紛紛下架使用新疆棉的產品。

此舉在中國引起強烈反彈。H&M、Nike、Adidas等品牌皆因此遭到抵制。

中國外交部發言人毛寧在回應相關問題時指出，「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」。

她說，中方希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。

新疆 維吾爾 UNIQLO

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