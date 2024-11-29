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因應川普關稅衝擊 南韓意外降息1碼 15年首見連降

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導
南韓央行28日宣布降息1碼，意外連續調降基準利率，同時下調明年經濟成長率預測。圖為南韓首爾的韓國銀行。﹙美聯社﹚
南韓央行28日宣布降息1碼，意外連續調降基準利率，同時下調明年經濟成長率預測。圖為南韓首爾的韓國銀行。﹙美聯社﹚

南韓央行28日宣布降息1碼，繼上月貨幣政策轉向後，出人意表連續第二度調降基準利率，同時下修明年經濟成長率預測。韓國央行意外降息1碼至3%，也是2009年來首見的連2次降息。

南韓央行將7天期附買回利率調降1碼至3%，彭博資訊分析，可能是對川普當選美國總統後貿易與經濟的疑慮加深，所採取的先發制人行動。先前接受彭博調查的22位經濟學家中，只有4人預測到央行本次會降息。

此外，南韓央行也將南韓2025年國內生產毛額（GDP）成長預估值調降到低於2%，預估僅擴張1.9%，不如8月預估的2.1%增幅；2024年的GDP成長預估值下調至2.2%，也低於先前預測的2.4%。可能也是央行本次降息的原因。

央行預測，2024和2025年通膨率平均為2.3%和1.9%，低於先前的預測的2.5%和2.1%。房地產市場降溫、通膨壓力減輕，以及出口成長放緩，為南韓央行本周降息奠定了基礎。大多數分析師預計明年還會再降息三到四次，可能會使南韓的基本利率降至2.50%或2.25%。

凱投宏觀（Capital Economics）資深經濟學家李澤表示：「有充分理由預期央行明年將進一步降息。」他指出，南韓第3季勉強躲過技術性衰退，且在第4季初走疲，10月通膨已放緩至45個月以來的最低水準。

川普上任後，關稅可能上升，引發決策官員考慮如何支撐南韓依賴貿易的經濟。央行總裁李昌鏞在記者會上表示，由於近期出口成長放緩，經濟已經疲軟。他並表示，本國出口商面臨關鍵產業競爭加劇以及全球貿易保護主義可能抬頭的挑戰。

川普的競選承諾包括對貿易夥伴提高關稅，以及可能取消對在美國境內運營的外國公司的補貼，例如三星電子和現代汽車等南韓企業。央行在決策會議後的聲明說，即將上任的美國政府可能採取的政策，是導致全球經濟不確定性加劇的因素。

在決策前就預料會降息的野村控股經濟分析師朴正宇（音譯）表示：「自從美國大選以來，出口的不利因素已浮現，我們預期決策官員會轉移重心。」他對降息預測基於「經濟展望和寬鬆財政穩定度的疑慮惡化」。

最新降息的決定，有違南韓央行在重大經濟危機才會連續降息的習慣做法。央行的最新行動凸顯出決策官員的迫切感，也顯示南韓央行願意在全球經濟變得更動盪之前採取更靈活的態度。

央行 降息 南韓

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