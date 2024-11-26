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川普2.0來臨 越南台商：業者分散風險「不再重押越南」

中央社／河內26日專電
業界對越南的看法目前趨於保守。 （歐新社）
業界對越南的看法目前趨於保守。 （歐新社）

川普2.0時代即將來臨，越南台商觀察，貿易戰已箭在弦上，企業撤出中國的趨勢會繼續，但越南將不再是新一波投資首選，原因在於工人不足且越南同樣存在關稅風險。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將開啟「川普2.0」時代，不僅如此，川普所屬的共和黨還拿下參眾兩院，意味川普明年1月宣誓就職後，共和黨將完全執政，牽動全球供應鏈重組布局。

儘管越共中央總書記蘇林（To Lam）在川普確定當選後，即於11月11日晚間與川普通話，就加強雙邊經貿、投資關係的大方向交換意見。川普也強調對越美關係及越美經濟合作的重視。不過，業界對越南的看法目前趨於保守。

明年1月即將接任越南台灣商會聯合總會總會長的袁濟凡觀察，外界普遍預期川普重返白宮後關稅戰火將重燃，據他所知，現在很多中國本土的中小型衛星廠商都持續在遷出中國，投資目的地現在都選印尼比較多。

他指出，從投資角度來看，越南目前面臨2個問題，第一個就是員工很難找，第二是越南也很可能會被關稅戰波及。

袁濟凡表示，2018年的美中貿易戰很多電子廠跑到北越地區，導致電子廠和傳產在互搶工人，可以說越南在人力上已經飽和，若要繼續來投資，員工很難找。另一方面，美國也看到中國在貿易戰過程中利用越南來避稅，因此越南也可能會面臨到被課稅的問題。

越南河內台灣商會副會長朱桂良觀察，川普即將回歸，業者普遍認為，把生意移到東南亞是長久趨勢，但有了之前在中國投資的經驗，不會再把雞蛋放在同一個籃子，越南之前坐收一波供應鏈轉移利多，因此新投資重點將不再是越南，目前聽到的都是說要去印尼、菲律賓等。

此外，朱桂良指出，這次共和黨拿下白宮與參眾兩院，凸顯高人氣，不只未來4年，甚至川普之後的美國總統仍可能來自共和黨。而有些業者認為，共和黨打擊中國，背後隱含對社會主義體制的質疑，在共和黨可能主導美國多年政局情況下，意識型態問題會讓外界對同為社會主義的越南感到不安。

朱桂良說，對業者而言，從中國撤出是必然，基於分散風險，因此不能全押越南；已經來越南投資的雖然不會離開，但新的投資不會鎖定在這邊，就算有也是小部分，越南還是會成長，但速度會放緩。

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