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川普揚言對墨西哥產品加徵關稅 鴻海集團伺服器出貨恐受影響？

國際中心／綜合外電
美國總統當選人川普。（路透）
美國總統當選人川普。（路透）

美國總統當選人川普25日承諾，將對墨西哥和加拿大所有進口產品徵收25%關稅，除非兩國打擊非法移民與毒品流入美國，可能衝擊在墨西哥設廠的企業。路透盤點指出，這些企業包括鴻海集團、聯想及亞洲汽車製造商等。

鴻海集團正與輝達（NVIDIA）在墨西哥興建一座巨型人工智慧（AI）伺服器工廠，計劃明年初投產，生產一款液冷伺服器，內含輝達新推出的Blackwell系列AI晶片。

中國電腦製造商聯想在墨西哥蒙特雷擁有一座大型生產基地，並2021年擴建，生產伺服器和其他資料中心產品。聯想2021年曾表示，銷往北美市場的所有資料中心產品都在蒙特雷生產。

南韓LG電子也在墨西哥的生產基地生產電視、家用電器和電動車零組件，該公司26日表示，正在考慮各種可能性，包括改變貿易方針。

在墨國建廠的亞洲汽車製造商預料將受創最深。本田汽車（Honda）在墨國生產的汽車有80%銷往美國市場，之前已警告如果美國對從墨西哥進口的汽車永久徵收關稅，可能被迫考慮轉移產線。

日產汽車（Nissan）在墨國有兩座工廠，為美國市場生產Sentra、Versa及Kicks車型，今年1-9月在墨國生產近 50.5 萬輛汽車，但未揭露出口到美國市場的數量。

豐田汽車（Toyota）的墨國業務規模較小，在當地有兩座工廠生產Tacoma皮卡。豐田去年在美國賣出23萬多輛 Tacoma，約占美國市場總銷量的10%。

馬自達（Mazda）去年從墨西哥向美國出口約12萬輛汽車，已表示關稅問題「並非單一公司能解決的問題」，將仔細研究細節，再決定因應措施。南韓起亞（Kia）在墨西哥設有一座工廠，為現代汽車生產出口到美國的汽車。

一些中國汽車零組件製造商多年來一直在墨西哥生產，供貨給通用汽車（GM）和豐田等廠商，例如座椅製造商延鋒。

江淮汽車2017年起在墨國與Giant汽車公司合資企業，組裝江淮品牌汽車，上汽集團旗下的MG於8月宣布在墨西哥建廠的計畫。

此外，特斯拉去年鼓勵中國供應商在墨國建廠，特斯拉原本計劃明年初在墨西哥投產，但目前已大致放棄，轉而擴建德州的超級工廠。

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墨西哥 豐田 關稅

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