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貨櫃航運業者的獲利前景 將遭川普新關稅砲轟

編譯季晶晶／即時報導
川普威脅上任首日就要對加拿大、墨西哥和大陸的進口商品額外加徵關稅。針對中國加徵的新關稅很可能對貨櫃航運業者形成重擊。圖為洛杉磯港1號貨櫃碼頭。(路透)
川普威脅上任首日就要對加拿大、墨西哥和大陸的進口商品額外加徵關稅。針對中國加徵的新關稅很可能對貨櫃航運業者形成重擊。圖為洛杉磯港1號貨櫃碼頭。(路透)

總統當選人川普計畫，要對來自中國、墨西哥和加拿大的商品額外徵收10-25%的關稅，這可能削弱全球貿易，影響到包括中遠海運（Cosco）和馬士基（Maersk）在內的多家航運公司獲利前景。

川普周一在Truth Social發文，上任首日就要以行政命令，對從加拿大和墨西哥進口到美國的產品加徵25%的關稅，直到毒品和移民不再越界；又在另一篇文章裡威脅，將對中國進口商品額外加徵10%關稅，因為中國讓非法藥品湧入美國。

針對中國徵收的新關稅很可能打擊到貨櫃航運業者，尤其是以跨太平洋航線為主要業務的公司，供需基本面預料進入2025年會出現疲軟。

川普沒有明確邀加、墨、中進行任何談判，但他把關稅當談判籌碼的歷史悠久。不過，如果川普貫徹他上任第一天就徵收關稅的承諾，可能沒有多少時間可會談以延遲或化解關稅壁壘。

紐約時報報導，川普的舉動將擾亂全球供應鏈，對依賴與世上幾個最大經濟體做生意的公司，造成沉重的成本負擔。美國的產業，包括汽車製造商、農民和食品包裝商，預料也將因為關稅受重創。墨西哥、中國和加拿大合計占美進出口貨物和服務的三分之一以上，支持數以千萬計美國人的工作。

加拿大和中國中陸官員周一晚上竭力為他們打擊芬太尼的努力辯護，並強調與美國的貿易互惠互利；而墨西哥官員已率先表示，準備實施自己的報復性關稅作為回應。

關稅 川普 墨西哥

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