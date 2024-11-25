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阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

擔心川普調高關稅 義乳品業在美囤貨

編譯陳律安／綜合報導

生產帕瑪森起司、橄欖油等佳餚的義大利業者，正趕忙將貨品運往美國囤積，避免受到美國總統當選人川普可能調高關稅的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，美國在2023年，自義大利進口價值44億歐元（近46億美元）的食品，但義國業者擔心，若新關稅上路，將被迫調漲價格，可能影響其產品需求。

家族事業是在義國托斯卡尼、溫布利亞地區生產橄欖油的布契萊蒂說，「每個人都趕著在（川普）上任前，盡可能在（美國的）倉庫中囤貨」，但這些努力可能受制於聖誕節前貨櫃短缺，「如今幾乎不太可能取得20呎或40呎的冷藏櫃」。

布契萊蒂表示，他每年通常會把特級初榨橄欖油運往美國二到三次，每批2萬–3萬公升，但自從川普勝選後，他合作的美國進口商要求他迅速增加出貨。

乳製品業者Granarolo也尋求在2月底前，即自家預估美方關稅可能上路的時點，取得更多的倉儲空間。

義國農業協會Coldiretti主席史科達馬利亞說，部分的囤積行動，甚至早在川普勝選前便已展開，反映出生產商正尋求降低風險。美國今年上半年來自義大利食品的進口額，比去年同期增加19.5%。

川普 義大利 關稅

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