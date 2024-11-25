三星李在鎔面臨 晶片落後、手機市占、勞爭3考驗

三星 電子第三代掌門人李在鎔接掌集團十年後，三星始終都未能擺脫歷來最嚴峻的考驗。專家認為，問題出在李在鎔先前官司纏身，管理風格審慎，無法放手做出大膽決策。

英國金融時報（FT）報導，三星正面臨三重打擊，一是晶片 業務持續在全球人工智慧（AI）晶片競賽居於落後，其次為顯示器與智慧手機市占遭中國大陸製造商蠶食，第三為勞工爭議持續纏身，工會甚至在7月發動史上首見的罷工行動。儘管三星上周公布71億美元的庫藏股計畫，股價今年來依然重挫逾30%。

三星雖是全球最大記憶體晶片製造商，在高頻寬記憶體（HBM）晶片市場卻落後於SK海力士，在先進邏輯晶片製造領域也領域持續落後台積電 。首爾國立大學經濟學教授朴相因表示，「相較於現代汽車和樂金集團（LG）的第三代領導人，李在鎔都未推行重大或大膽的決策」。

李在鎔最早在2000年進入三星，督導網路業務的擴張，但這項大張旗舞的「電子三星」（e-Samsung）最後只是徒勞。他2009年成為三星營運長，三年後接任副會長，2014年成為集團實質領導人，但之後被捲入前總統朴槿惠的「閨密門」而入獄服刑，後於2021年出獄。

他在2022年獲正式赦免後，復行三星會長職務。他因2015年三星子公司合併案所涉及的操控股價和詐欺，也在今年2月獲判無罪，促使投資人期望李在鎔更自在地施展拳腳，處理三星所面臨的挑戰。

三星表示，該公司在消費電子產品和半導體領域持續為「領先全球的創新者」，也藉創建如生技和汽車零組件等「新的世界級業務」，成功實現多元化，李在鎔功不可沒。