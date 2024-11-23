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歐元區PMI重摔跌入萎縮 美經繼續擴張優於預期

編譯湯淑君／綜合外電
歐元區11月PMI意外陡降，製造業景氣衰退陷得深，服務業也開始陷入掙扎。（路透資料照片）
歐元區11月PMI意外陡降，製造業景氣衰退陷得深，服務業也開始陷入掙扎。（路透資料照片）

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區11月商業景氣意外陡降，反映服務業景氣萎縮且製造業不景氣惡化，美國總統當選人川普揚言提高關稅也使貿易前景籠罩烏雲，這意味歐洲央行（ECB）可望快步降息，12月降0.5個百分點的機率升高。

史坦普全球（S&P Global）22日公布，美國11月綜合PMI初值為55.3，不僅較上月上升、優於預期，也寫下2022年4月以來最高。服務業PMI和製造業PMI分別為57和48.8，都較上月攀升。

史坦普全球與漢堡商業銀行（HCOB）同日公布，歐元區11月綜合PMI初值猛摔至48.1，是十個月來最低點，且跌破象徵景氣榮枯分界的50。路透訪調經濟學家原先預期綜合PMI可望持穩於50.0，與10月相同。

報告發布後，歐元對美元貶值0.4%，至2022年來最低價位，顯示投資人預期ECB加快降息步調的機率升高。利率交換合約價格顯示，交易員預期ECB下月降息2碼（0.5個百分點）的機率升破40%，遠高於20日的15%。交易員也認為，2025年有進一步降息行動可期。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「情況再糟也不過如此。歐元區製造業景氣衰退陷得更深，如今連服務業也開始陷入掙扎，一反原先連續兩個月小幅成長的態勢。」

歐元區11月服務業PMI從10月的51.6降至49.2，觸及十個月來最低水準，而且摔落景氣榮枯界線。製造業PMI指數進一步向下沉淪，從46.0跌至45.2。經濟學家原以為這兩項指數都會持平於10月的水準。

歐元區20國受訪企業反應，已開始縮減人力，以因應投資疲弱和貿易衝突風險，尤其因為川普勝選推升美國大幅提高進口關稅的可能性，恐將限縮歐洲對美出口。美國是歐洲企業最重要的出口市場。

德拉魯比亞指出，新訂單和積壓訂單雙雙下滑，而且降幅比10月擴大，由此看來「短期內復甦無望」。他並提到，儘管通膨降溫，工資成長也趨緩，消費支出數據仍令人失望。

他還提到，歐元區內兩大經濟體，德國和法國的國內政局動盪，包括德國大選提前在明年2月舉行，也加重經濟挑戰。

種種跡象指向ECB 12月再度降息幾成定局。今年來，隨著成長展望堪虞，ECB基準利率已調降三次，降至3.25%。下次決策會議訂於12月12日登場。

史坦普全球同日公布，英國11月綜合PMI為49.9，是一年多來最低水準，較10月的51.8下滑，略低於景氣榮枯線，也不如分析師預期的51.7。

另外，德國統計局下修第3季國內生產毛額（GDP），從初值的成長0.2%調降至0.1%，因出口下滑阻礙了消費者和政府支出對成長的拉抬，對這個準備提前改選的國家來說，又多了一則壞消息。

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