日銀總裁一席話 市場押注下月升息 激勵日圓一度飆升

總裁植田和男表示，很難預測川普政策會如何影響日本經濟，但「一旦美國政府宣布新政策，我們就會將其納入經濟預測考量。」（美聯社）

日本 銀行（央行）總裁植田和男重申，將根據每次會議得到的資訊決定貨幣政策，目前無法就下次12月會議結果進行預測，並表示將會認真考慮匯率 變動對經濟和物價預測的影響。他的發言被市場解讀為下次會議有可能升息 ，激勵日圓兌美元匯率走升。

彭博資訊報導，植田21日在東京舉行的Europlace金融論壇上回應問題表示：「目前不可能預測結果。下次政策會議時間是12月，還有一個月要過。從現在到那時候，還能取得大量的數據和資料。」

他的發言雖然為日銀12月的決策保留了開放選項，但也凸顯出四周後仍然有升息的可能性，帶動了日圓兌美元匯率21日一度升值0.8%至154.09日圓。

美元近期走強，對日圓構成了貶值壓力，這有一部分是因為市場預期，美國總統當選人川普提議的通膨政策，可能會阻止美國聯準會（Fed）大幅降息。

匯率被許多日銀觀察家視為一個能夠推動植田升息的重要因素。一些經濟學家表示，日銀之所以會在7月升息，關鍵就在於日圓在該月進行完貨幣干預後仍持續走貶。

植田表示，很難預測川普政策會如何影響日本經濟，但「一旦美國新政府宣布新政策，我們就會將其納入我們的經濟預測。」

這場論壇並未被外界視為一個植田可能傳遞有關下次會議重要資訊的場合。植田在為這場論壇準備的演講中，並未提到貨幣政策，主要專注在談科技創新可能如何創造金融系統風險。

他本周稍早在名古屋的另一個被視為更可能提供暗示的演講中表示，全球經濟和薪資與通膨的正向循環，是他下次會議決策的兩大重點。

但植田也將需要持續留意政治發展。日本首相石破茂的執政聯盟已不再享有國會多數。12月將是日本政府編列明年度預算的關鍵月份。部分經濟學家質疑，在政府需要爭取反對近期升息的小黨支持之際，日銀是否有辦法在這個財政政策的關鍵時刻進行升息。