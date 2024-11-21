川普重返白宮 會如何影響歐亞債市和匯市？

川普當選後，全球債市和匯市都得跟著重新檢視展望。（歐新社）

川普 當選美國總統再度升高物價上漲的疑慮，全球公債市場和貨幣前景也得跟著重新檢視：美債殖利率 可能難以下跌，聯準會（Fed）也礙難繼續降息；歐債或許可以保持得不錯；亞洲貨幣則在美中貿易戰的陰影下有走貶之虞。

目前普遍的看法是，這位總統當選人所承諾實施的減稅和高關稅 可望促進經濟成長，但也可能擴大財政赤字並再度引發通膨。

先看美國，川普重返白宮可能會打亂聯準會（Fed）降息周期，導致美國公債殖利率偏於走高。當市場預期物價上漲或預算赤字增加時，公債殖利率往往走升。

EFG International的首席外匯策略師倫圖拉（Alim Remtulla）表示，當殖利率上升，根本無法指望Fed繼續降息。川普11月當選以來，美國10年期公債殖利率大幅上升，周三一度上漲4個基點至4.44%，隨後回落。

至於歐洲，倫圖拉認為，市場意識到川普政策還需要過一到兩季才可能實施，且有可能川普競選期間的說詞只是選舉言語，執政時會更貼近現狀，這有助於歐元區避免經濟衰退並提振歐元。

晨星公司固定收益評級主管柯文（Shannon Kirwin）表示，有相當多的投資人看好歐洲公債未來幾年可以保持得不錯，而歐元預料會走弱。德國10年期公債殖利率周三報2.337%。

川普2.0對亞洲經濟和貨幣會有什麼影響？德意志銀行全球新興市場研究主管 Sameer Goel 接受CNBC訪問時說，市場顯然尚未反映川普二度執政所帶來美國通膨上升的風險。他說，美國和亞洲之間的通膨差距可能擴大，導致各國貨幣進一步走弱。

三菱日聯金融集團（MUFG）分析師也表示，投資人尚未完全反映美國對中國大陸等地可能加徵關稅的影響。

MUFG指出，譬如，若對中國產品課徵60%的關稅，人民幣對美元恐得貶值10%至12%。他們警告說，若招來關稅報復，情況可能更糟。

MUFG分析師指出，對中國依賴較深的亞洲貨幣，像是星元、馬元和韓元，預料最容易受到川普關稅的影響。