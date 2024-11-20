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俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

福特擬在德國裁員2900人 科隆工廠衝擊大

中央社柏林20日專電
福特汽車公司宣布，預計在2027年底前在歐洲裁員4000人，其中2900個職位在德國，800個在英國，其他歐盟國家300個。(路透)
福特汽車公司宣布，預計在2027年底前在歐洲裁員4000人，其中2900個職位在德國，800個在英國，其他歐盟國家300個。(路透)

西德廣播公司（WDR）20日報導，美國福特汽車公司宣布，因汽車需求疲軟，預計在2027年底前在歐洲裁員4000人，其中2900個職位在德國，800個在英國，其他歐盟國家300個。對德國而言，科隆汽車生產基地面臨嚴重衝擊。

福特在德國最大汽車製造工廠位於科隆（Köln），約有1萬1500名員工。福特聲明指出裁員因缺乏促進電動車市場的政治條件，加上市場銷售情況困難，但目前尚不清楚福特將裁減哪些領域的職位。

近年福特已經多次裁員，之前也曾與勞資委員會達成協議，在2032年前不會進行業務解僱。由於此次聲明，福特將於下次會議中與員工代表進行談判。

北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）邦長烏斯特（Hendrik Wüst）在「科隆城市報」（Kölner Stadt-Anzeiger）中表示，這是對德國作為汽車製造基地的再次嚴重打擊，同時也是對科隆作為汽車生產基地的警訊。

烏斯特呼籲德國聯邦政府，這是再清楚不過的訊號 ，要解決當前電動車需求疲軟的問題，需啟動一個具目標性且長期有效的措施。

西德廣播公司指出，這也是福特公司自家的問題。由於在科隆工廠製造的電動車體積大，價格昂貴，位於科隆工廠旁的停車場有數百輛汽車等待買家。福特公司已經將2000名汽車製造員工轉為短時工。

此外，德國汽車市場上的電動車售價高額，加上政府取消電力獎金、缺乏充電站，以及景氣低迷等因素，都讓消費者猶豫掏腰包。所有德國汽車製造商目前都面臨壓力。

德國 電動車 裁員

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