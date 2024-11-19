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誰在大賣美債？日本和中國持續倒貨 拋售金額創紀錄

編譯黃淑玲／即時報導
外資持有美債規模，在9月創下歷史新高。（路透）
外資持有美債規模，在9月創下歷史新高。（路透）

美國公債的兩個最大外國持有國日本和中國，在截至9月的今年第3季大賣美債，當時正值美國大選選戰更加升溫之際。

美國財政部周一（18日）公布的數據顯示，上季美國以外的最大美債持有國日本，賣出創紀錄價值619億美元的美債。第二大美債外國持有國中國，出脫513億美元，是中國第二大的出售美債金額。

9月有個重大特殊情況，就是美國聯準會9月18日宣布降息50個基點（2碼），開始放鬆2022年3月至2023年7月期間實施的貨幣緊縮政策，當時推動美債殖利率下降；因債券殖利率與價格呈反向關係，美債的報酬衝上兩年半最高。

然而，這些情況都在美國大選選舉日後丕變，大選結果先確定川普將二進白宮，接著又是共和黨將掌控國會兩院。川普的共和黨完全執政，降稅、加增關稅等川普政見一旦實現，就可能重燃通膨。美債自選後至今，已大跌近4%。

分析師表示，展望美國新政府可能的施政方針，這兩國只會繼續再賣出更多的美債。

不過，根據美國財政部的數據，9月時短暫美好的美債行情，令9月整體外資持有的美債規模連續第五個月增加，並創下紀錄新高。9月外資持有的美國公債，從8月的8.503兆美元增至8.673兆美元。與去年同期的7.515兆美元相比，增加15.4%。

指標的10年期美國公債殖利率，9月一開始是3.928%，月底是3.802%，下降12.6個基點。不過，10年期美債殖利率近日已經回升至4.4%。

日本和中國則是在9月時，就大量減持美債。日本的持有數額，從8月的1.129兆美元降至9月的1.123兆美元。至於中國，持有量在9月則已連續三個月下降，降至7720億美元。世界第二大經濟體中國的美債持有量在2011年6月創下1.315兆美元的紀錄最高紀錄。

殖利率 日本 川普

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