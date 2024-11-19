「放手買黃金吧」高盛看好國際金價 明年衝3000美元

高盛 表示，在央行 買盤和美國降息帶動下，國際金價 明年預料會再創歷史新高，並將黃金列入2025年首選大宗商品交易之列，看好金價在川普總統任內進一步走揚。

史楚溫（Daan Struyven）等高盛分析師在報告中說，「放手買黃金吧」，重申到2025年12月每英兩3,000美元的目標價。他們表示，推升金價的結構性因素是央行需求增加，而Fed降息使資金流入ETF將帶來周期性的提振。

金價今年上演強勁的漲勢並連番刷新歷史紀錄，但在川普贏得美國總統大選並提振美元之後，金價回落，截至上周五（15日）連跌六天，周線更重挫近5%，寫下近三年來最差紀錄。不過上周最後兩日的跌勢已收斂，似乎預告反彈已在醞釀中，本周第一個交易日黃金果真重振旗鼓，18日一路走高，現貨價一度大漲1.3%，至每英兩2,597.33美元，凸顯過去一年支撐其漲勢的需求仍在。

金價走勢一直受到官方買盤增加和Fed轉向寬鬆的支撐。高盛表示，川普上台也有助推升金價。高盛指出，如果貿易緊張局面更加惡化，可能再度激起黃金投機布局，美國財政難以為繼的疑慮加劇，也有助金價行情。

彭博資訊MLIV指出，儘管對Fed下月降息的預期有所降溫，但金價仍大幅反彈，黃金多頭顯然藉此再次表明他們並沒有那麼重視利率前景。此外，全球央行、尤其是持有大量美債做為外匯存底的央行，並沒有突然對黃金失去興趣，可能選擇買進更多黃金，而這將繼續鼓勵其他投資人在這個變數只增不減的的世界中，將黃金視為最佳避風港和避險工具，預估2,500美元附近可能依然是長線底部，金價還有很大潛力再攀新高。