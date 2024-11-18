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IMF：加密幣和AI的耗能 三年內將達到日本當前用電量

編譯林聰毅／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）示警，三年內加密幣採礦及AI資料中心消耗的能源，預估將相當於日本目前的用電量。 （美聯社）
國際貨幣基金（IMF）示警，三年內加密幣採礦及AI資料中心消耗的能源，預估將相當於日本目前的用電量。 （美聯社）

國際貨幣基金（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）對加密貨幣挖礦和人工智慧（AI）資料中心持續增加的能源消耗和碳足跡感到擔憂，並表示未來幾年的情況還會更糟。

高萍娜17日在社群媒體X的貼文援引IMF的數據說，依基本情況推估，到了2027年加密幣挖礦和資料中心的全球用電占比，可能會從2022年的2%升至3.5%，相當於世界第五大用電國日本目前的耗電量。根據IMF數據推估，這項占比最高可能接近6%，最低可能也有2.2%。

有趣的是，2027年加密幣挖礦活動在全球二氧化碳排放的占比將會下滑，主因是加密幣挖礦獎勵減半。然而，在2027年前資料中心的碳排放量可能達到4.5億噸，占全球總量約1.2%。

根據劍橋比特幣電力消耗指數（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index），比特幣挖礦一年的溫室氣體排放量高於希臘和北韓等國家。但不斷增加的碳足跡並未阻止各國探索與這項新興領域有關的經濟前景。

美國總統當選人川普在競選期間誓言讓美國成為世界比特幣挖礦中心，而普亭領導下的俄羅斯則在今年稍早讓加密貨幣挖礦合法化。

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