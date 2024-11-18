逾20%大學畢業生失業 開發中國家 浮現高教泡沫

開發中國家青年失業率大增，其中念完大學比沒念的更容易失業，念大學成就人生的美夢破滅。（路透）

過去20年來，開發中國家廣設大學，望子成龍的家長砸錢送孩子接受高等教育，希望未來能出人頭地。但畢業生大軍的人數，遠超乎這些國家提供的白領工作，加上新設大學品質參差不齊，有些學生未能習得專業技能，導致青年失業率大增，念大學成就人生的美夢因而破滅。

聯合國國際勞工組織（ILO）8月報告指出，發展中國家的高等教育青年失業率，是富國的二到三倍，而在低收入 與中低收入國家，有大專文憑的30歲以下青年，超過五分之一沒有頭路。

這些國家的年輕人，念完大學比沒念的更容易失業。高等教育專家說，許多新學校的教學品質不佳，學生想找好工作，卻未具備企業想要的技能。

中國政府數據顯示，今年青年失業率約15%。當地大學畢業生開起玩笑要當「全職小孩」，在家照顧父母，賺取零用錢。

印度 高等教育在過往20年以空前速度激增，有大學學歷或同等學位的青年，比率提高兩倍，成了最受衝擊的國家之一。儘管有些人當上工程師和技術人員，在印度南部的科技中心發展順利，但許多人仍在苦苦掙扎。據ILO 3月的研究，2022年印度30歲以下的大學畢業生，29%沒有工作，失業率約是沒念過小學者的九倍。

在2000年代初期，拓展高等教育，似乎是提升國家財富的最佳途徑。家長也決心送孩子上大學，當時好工作通常集中在政府機關、教育部門、科技產業，這些職缺都需要大學學歷。公立大學名額有限之下，政府允許私校擴大發展。私校獲得政府補助通常少之又少，或根本沒有，卻因學生多半家境欠佳，難以調高學費，不少學校降低入學門檻擴大招生。

高等教育策略公司在2022年報告中指出，開發中國家高等教育學生人數，在2006到2018年間幾乎翻倍，從7,900萬人暴增至1.5億人。2018年全球大專生約有四分之三居住在開發中經濟體，比率高於2006年的約50%。

夢想幻滅的畢業生遷居海外，有時成為非法移民 。皮尤研究中心（Pew）資深人口學家帕索分析數據，發現2022年非法入境美國的移民，且年紀在25~64歲者，36%有大學或更高學歷，比率高於2007年的17%。

另外，也有失望的畢業生延後結婚生育，導致人口大減，打壓全球成長。待業經驗讓許多人屈就低薪的零售工作、或開起計程車，對全球經濟貢獻相對微弱。