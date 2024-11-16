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高爾批石油國家辦氣候峰會荒謬 促改革遴選程序

中央社／巴庫15日綜合外電報導
美國前副總統高爾（Al Gore）。（歐新社）
美國前副總統高爾（Al Gore）。（歐新社）

美國前副總統高爾（Al Gore）今天向法新社表示，讓亞塞拜然等石油國家舉行聯合國氣候峰會實屬「荒謬」，稱應該徹底改革遴選程序。

現任亞塞拜然生態與天然資源部長的前石油業主管巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）正在首都巴庫（Baku）主持聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），而亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）本週才引發爭議，稱化石燃料是「上帝的禮物」。

去年的氣候峰會是在依賴石油的阿拉伯聯合大公國舉行，由阿聯的國家石油公司負責人主持，同樣令環保人士感到不滿。

曾獲諾貝爾和平獎的高爾告訴法新社：「我認為讓這些這麼依賴繼續出售石油與天然氣的石油國家主持聯合國氣候變遷大會很荒謬，因為很難忽視他們有直接利益衝突的事實。」

高爾說：「亞塞拜然總統說它們（石油與天然氣）是上帝的禮物，我理解他的心情，但我的看法是，我們應該改革這個程序。」

由於俄羅斯反對在歐洲聯盟（EU）國家舉行氣候峰會，在保加利亞退出後，亞塞拜然獲選主持COP29。今年的締約方會議輪到東歐國家舉辦。

高爾在巴庫氣候峰會場邊表示，應該讓聯合國秘書長參與聯合國氣候變遷大會主辦城市和主席的遴選程序。

身為非營利組織「氣候真相計畫」（The Climate Reality Project）主席的高爾說，目前的程序「意味著除了亞塞拜然外，俄羅斯對每個國家都投反對票」。

一群主要氣候運動人士與科學家今天也致函呼應高爾的批評聲浪，其中包括前聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon），他警告聯合國氣候變遷大會程序「不再切合目的」。

他們敦促舉行規模較小且更頻繁的會議，並為主辦國制定嚴格的標準與規定，確保在各企業呈交明確的氣候承諾後，才能獲准派出遊說者參與會議。

高爾說：「我認為應該要有一套檢驗制度，看看誰有資格成為聯合國氣候變遷大會的代表，檢視他們是來試圖尋找解決辦法還是來阻擋解決方案？」

聯合國 石油 氣候變遷

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