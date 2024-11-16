歐盟預測景氣回暖 歐元區明年經濟估增1.3%

歐盟執委會示警，地緣政治風險和政策不確定性增加，嚴峻的貿易環境是經濟復甦的一大阻力。（路透）

歐盟 執委會15日預測，歐元區經濟明年將開始回暖，通膨也會持續放緩，但同時警告，地緣政治緊張將使變數持續增加，美國的保護主義和中東能源價格，給全球貿易帶來風險，進而威脅歐元區的前景。

根據歐盟執委會發布的最新經濟預測，歐元區經濟成長率今年預估0.8%，明年可達1.3%，2026年可達1.6%；歐元區的通貨膨脹率今年預估2.4%，明年有望放緩至2.1%，後年則將跌破2%，至1.9%。

執委會在經濟預測報告中指出，地緣政治風險和政策不確定性已進一步增加，更嚴峻的貿易環境是歐元區經濟復甦面臨的一大阻力。除了與俄烏及中東戰爭相關的風險外，貿易夥伴進一步增加保護主義的措施，也可能對國際貿易造成壓力。由於歐盟的能源高度依賴進口，「因此特別容易受衝擊」。

執委會還預測，歐洲最大經濟體德國 經歷2023、2024年連兩年的萎縮後，2025年有望復甦，經濟成長率有望達0.7%，2026年增幅繼續擴大到1.3%，但表現都不如歐元區整體。至於歐洲第二大經濟體法國，今年估成長1.1%，但明年成長力道會放換至0.8%，2026年則會反彈至1.4%。

歐元匯率 近來跌跌不休，劍橋大學女王學院院長、安聯集團經濟顧問伊爾艾朗14日接受彭博電視訪問時表示，美國與歐洲之間的經濟差距不斷擴大，將讓歐元和歐洲公債進一步承受壓力。

同日，英國公布的官方數據顯示，第3季經濟成長幅度低於預期。這對著眼於經濟擴大成長的工黨政府無疑是一大打擊。英國國家統計局公布，今年7至9月國內生產毛額（GDP）僅較前季增長0.1%，相較於第2季的季增幅0.5%有所放緩。