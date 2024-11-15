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艾司摩爾押注AI帶動半導體榮景 預期年成長率8%至14%

編譯葉亭均／綜合外電

荷蘭半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）確認樂觀的長期營收展望，押注AI帶動半導體需求榮景。ASML股價應聲大漲。

根據ASML 14日在投資者大會發表的聲明，該公司預期，2030年營收可達440億至600億歐元（464億至633億美元），與先前提出的財測相符，這代表平均年成長率達8%至14%。

ASML也預期，到2030年，毛利率大約在56%-60%，符合2022年時提出的長期財測。

分析師表示，ASML於10月公布的財報大幅低於分析師預估，而最新確認的長期財測則令人放心。瑞穗證券分析師王凱文（Kevin Wang，音譯）表示，「初步來看是正面的。管理層對ASML的銷售和獲利能力成長依然樂觀」。ASML股價14日大漲近6%，今年來的跌幅也縮小至3%不到。

ASML執行長富凱（Christophe Fouquet）在聲明中表示：「我們預期有能力提升EUV技術、延續至下個十年，這讓ASML有良好布局，可貢獻並利用AI帶來的機會。」他說，這會讓ASML產生大量營收與提升獲利能力。

至於展望，ASML預期全球半導體銷售規模在2030年前將突破1兆美元，預期從2025至2030年，每年晶片市場成長幅度約9%。此外，這段期間在邏輯晶片、DRAM領域的極紫外光微影（EUV）設備支出，年均複合成長率預估將為二位數。

ASML財務長達森（Roger Dassen）表示：「我們確認資金配置的策略，並預期同時透過提高股利與庫藏股的方式，持續把大量現金返還給股東。」

此前，ASML接獲的訂單量在第3季遠低於分析師的預估，引發該公司和半導體相關企業股票賣壓。ASML也調降明年營收展望，儘管輝達等晶片業者仍享受AI晶片需求榮景，但在半導體其他領域，包括車用、手機和PC製造商等買家依然陷於長期的景氣下滑情勢。

另一個不利ASML展望的因素，是美國政府將不斷透過新一輪的出口管控，持續打壓中國在半導體領域的崛起，而這些管控瞄準了先進AI晶片與晶片製造設備的銷售。荷蘭政府一直難以在盟國美國與ASML最大市場中國之間找到中間立場。由於承受美方壓力，ASML一直難已將先進EUV設備賣給中國，而且從去年開始，連次要先進的設備也遭到出貨限制。

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