挖苦孫正義太早脫手輝達持股 黃仁勳演說笑喊：我們一起哭

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（路透）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 13日在東京發表演說，並與軟銀集團董事長孫正義進行座談。黃仁勳表示，人工智慧將輔助預測未來，稱「這是巨大浪潮，預計所有產業都將受到影響」。席間他也挖苦孫正義太早脫手輝達持股的往事，兩人苦笑相擁。

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黃仁勳表示：「孫正義是世上唯一的創業家、唯一的創新者，慧眼選中每一個世代中的贏家並與之合夥。還記得，是他將比爾蓋茲帶進日本 ；是他將楊致遠（Jerry Yang, 雅虎創辦人）帶進日本；是他讓中國的雲端產業化為可能，也就是阿里巴巴；也是他將賈伯斯與iPhone引進日本。」

「很多人可能不知道，在某個時間點，孫正義是輝達的最大股東。」黃仁勳表示。講到這，孫正義也苦笑著搭著黃仁勳肩膀，顯然是後悔太早脫手輝達的股票。黃仁勳也抱著安慰孫正義說「沒關係，我們可以一起哭」。

兩人進行座談時，黃仁勳又挖苦孫正義：「你能想像，如果今天你是輝達最大股東？」

黃仁勳也爆料，孫正義曾提議要借錢，讓黃仁勳把輝達整個買下來。孫正義當時表示「市場低估輝達的價值，你們的未來無可限量」，還說要讓輝達與軟銀合併。孫正義回憶那是10年前的事，黃仁勳笑道：「我後悔沒拿那筆錢。」

軟銀在2019年清空持有的4.9%輝達股票，套現33億美元。軟銀約以7億美元購入這些持股，當時看來大賺一筆。但輝達股價近年才漲勢兇猛，回頭來看，軟銀錯失了大好機會。