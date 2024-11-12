Nvidia下周公布財報 分析師更看好後市 但也擔心台灣供應鏈前景

Nvidia下周將公布上季財報之際，華爾街已更為看好其股價後市。(路透)

輝達 （Nvidia）股價11日雖跌逾1%，但在這家美國人工智慧（AI ）晶片 霸主下周即將公布上季財報之際，華爾街已更為看好輝達的股價後市。

輝達預定21日美股盤後公布止於10月31日的年度第3季（上季）財報，關注重點為在Blackwell預料將增產的同時，該公司銷售的成長速度。FactSet資料顯示，分析師預期每股盈餘將為70美分，營收比去年同期成長約82%至329.6億美元。

瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）認為輝達營收將超乎預期，預估輝達上季營收約為345億美元，本季營收指引將約為370億美元。除了需求熱絡之外，他預期各國政府的「主權AI」投資將驅動銷售。他調高輝達股價目標價，從150美元拉高到185美元。

Piper Sandler分析師團隊預期，輝達主管群將指出Blackwell需求「極強」，並上調輝達目標價，從140美元調高到175美元，暗示能從目前水準再漲約20%，「基於輝達在AI加速器的主宰地位、以及即將推出Blackwell架構，我們以輝達為我們的大型股首選」，預估AI加速器市場規模將在2025年擴至700億美元，輝達將能包辦多數成長。

Melius研究公司分析師團隊甚至形容，在輝達推出Hopper晶片後出脫輝達，就像「在第一代或第二代iPhone（階段）就放棄蘋果，「雖然（執行長）黃仁勳不太可能談論下一代晶片，但我們對這個可能性的興奮之情更甚以往，感覺就像類似約15妮前的蘋果iPhone產品周期，只是規模不同」。該公司也調高輝達的目標價，從165美元提高到185美元，維持「買進」評級。

Jefferies分析師彼特森（Jonathan Petersen）最近估算，搭載輝達資料中心晶片的伺服器，在2023年驅動19%的資料中心需求，但2025與2026年將提高到約66%，2027年將突破80%，

不過，雖然白宮易主不會對輝達的事業造成太大的直接影響，分析師將緊盯輝達的台灣供應鏈所受到的衝擊。