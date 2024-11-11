「末日博士」羅比尼示警：債券衛士回歸 中與川普打交道更弱勢

末日博士羅比尼。（路透）

有「末日博士」之稱的羅比尼（Nouriel Roubini）14日即將在經濟日報與第一銀行共同主辦的「2024大師論壇」開講，他11日人在雪梨，受訪時表示，川普 如果奉行自己的龐大支出計畫，讓2017年的減稅政策永久化，「債券 衛士」（Bond Vigilantes）可能隨之回歸。

他在瑞銀澳洲會議間隙告訴彭博電視，川普若讓2017年的減稅政策永久化，「市場紀律會來得相當快」。當債券殖利率 走高，股市修正，債券衛士說政策沒有永續性，經濟顧問要是稱職，就會警告川普，不要採取激進的民粹主義經濟政策，改為較溫和的」。

根據羅比尼，目前為止，投資人還在試圖確定川普第二任期經濟政策的具體特點。

羅比尼選前警告，川普的貿易、外匯、貨幣、財政、移民和外交政策結合起來，可能導致經濟放緩，同時刺激通膨走高。

當被問及這次中國與川普打交道會處於較好或較差地位時，他認為處於弱勢。到2020年代結束時，對岸的GDP成長率最低可能放緩至3%。即使川普上任之前，中國傾銷過剩的供應也難以為繼。也許「川普衝擊」會迫使中國推動內部改革，但他不確定這是否很快發生。