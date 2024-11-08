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Airbnb等大型旅遊平台看好後市 一改先前擔憂需求轉弱

編譯黃淑玲／綜合外電
Airbnb預期旅遊需求成長將會加速。 （路透）
Airbnb預期旅遊需求成長將會加速。 （路透）

旅遊住宿與行程訂購平台Airbnb周四（7日）表示，他們的平台上住宿與體驗行程訂購數量，將會加速成長，超越上季的8.5%年增率，而上季的年增率，已經比市場預期的7.7%成長還好。同日，另一個大型旅遊產品訂購平台Expedia，也將全年總訂購成長率指引，由原定的4%上修至5%。

一周前，同業Booking控股公司，提出令市場意外的樂觀財務指引，讓股價漲了一波。

這幾家大型旅遊公司陸續都看好後市，一掃三個月前示警消費者旅遊可能會失去動力的憂慮。

Airbnb周四在致股東的信上說，「9月時，強健的動能開始建立起來。我們在第4季有了非常好的開始。」公司告訴投資人，無論是核心或延伸出去的市場，都看到強勁的需求趨勢。

亞太地區與拉丁美洲是成長主要動力來源，持續有兩位數的成長率，特別是中國大陸旅客的出國部分，復甦的情況雖然是漸進的，但令人感到鼓舞。歐洲、中東與非洲地區受到巴黎奧運帶動，住宿訂購天數也略見成長。北美地區上季市場慢熱，後來才看到改善。北美區以在本國國內旅遊占最大宗，非都會旅遊目的地以及較大型團體旅遊的成長前所未見。

第3季Airbnb營收年增10%至37.3億美元，符合FactSet訪調分析師的估計。不過第3季淨利13.7億美元，略不如彭博訪調分析師所預期的13.9億美元。公司說，這是因為有特定的非現金稅負支出。Airbnb也示警，明年第1季因為比較基期特殊，恐怕年比數據不會太好看。2024年第1季因為是閏年，2月多一天，同時復活假期提前在3月底。

Expedia第3季的總訂購額為275億美元，優於市場估計的267億美元。Expedia大約三分之二的營收是在美國市場，是投資人衡量美國旅遊需求的指標；Airbnb和Booking則是依賴國際市場。

幾個月前示警旅遊市場恐會轉趨疲軟的Expedia執行長Ariane Gorin，在周四的財報說明會上表示，7月時市場確實弱，但倒吃甘蔗，海外市場的需求比美國國內強。他說：「我們現在回到國際市場成長較快的狀態，精準投資看到良好成果。」

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