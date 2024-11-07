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中國車市低迷 豐田、本田、BMW上季獲利大跌

編譯陳律安／綜合報導
汽車大廠寶馬也難逃車市景氣低迷的衝擊，上季獲利大幅下滑。（新華社）
汽車大廠寶馬也難逃車市景氣低迷的衝擊，上季獲利大幅下滑。（新華社）

受中國車市買氣滑落影響，同於6日公布財報的豐田本田和寶馬（BMW）上季獲利均大幅下滑，反映出就算是實力強勁的汽車大廠，也難逃車市景氣低迷的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，直到最近，日本的豐田與本田，表現都比歐美同業優異，得益於油電車與燃油車產品在北美市場銷售暢旺。但在上季，這兩大車廠都受累於中國銷量滑落，因來自當地車廠的競爭加劇；而豐田與BMW也受到召回影響。

豐田6日公布，在止於9月底的上季，營業利益銳減20%至1.16兆日圓（75億美元），為兩年來首度滑落，主要是受品質測試醜聞的衝擊。在中國，同名品牌豐田與豪華品牌Lexus上季銷量減少9.7%至45.6萬輛；儘管豐田維持全年財測，但將今年度的銷量目標下修10萬輛，至1,080萬輛。

豐田副社長宮崎洋一表示，中國車市的價格戰可能加劇，他也說，除了因應價格戰，將致力於打造出適合中國消費者的產品。

另外，受累於中國與東南亞市場的銷量挫跌，本田上季營業收入為2,579億日圓（約16.7億美元），遠低於市場預期的4,311億日圓，並將全年營業收入預期維持在1.42兆日圓；然而，本田上調止於明年3月的今年度銷售預期，從20.3兆日圓上修至21兆日圓（1,364億美元）。

BMW上季的息前稅前利潤率（EBIT margin）則下降到2.3%，遠不如去年同期的9.8%，也比分析師預期低，同樣是受到中國車市銷量下滑的影響。BMW說，上季的挑戰格外嚴峻，包括需維修車輛煞車系統的問題，以及面對中國低迷的需求。

豐田 本田 東南亞

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