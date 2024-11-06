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川普2.0重燃貿易戰疑慮…新興幣跌幅21個月最深 這國貨幣摔最慘

編譯湯淑君／綜合外電
川普勝選在望重燃貿易戰疑慮，新興市場貨幣對美元跌幅為21個月來最深，墨西哥披索貶最兇。（路透）
川普勝選在望重燃貿易戰疑慮，新興市場貨幣對美元跌幅為21個月來最深，墨西哥披索貶最兇。（路透）

川普勝選在望，強化美元升值展望，激勵美元6日升至四個月來高峰，對主要貨幣全面勁揚。新興市場貨幣則在貿易戰疑慮重燃下重挫，跌幅為21個月來最深，墨西哥披索貶最兇。

追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數（DXY）躍上105.311。FactSet數據顯示，歐元則對美元摔落四個月低點，觸及1.0704美元。

川普篤定當選下任美國總統，他提議減稅、大幅提高關稅的政策可望付諸實行，那將助長通膨並導致利率升高，有利美元後市。另一方面，市場擔心他的政策將遏制從開發中國家進口，並助長通膨。

美元對新興市場貨幣全面挺升，對貿易敏感的匯率更是首當其衝。

MSCI新興市場貨幣指數5日跌0.7%，是21個月來收盤最大跌幅。

墨西哥披索兌美元匯率跌勢最重，6日貶幅為三個月來最大，盤中急貶3.3%至20.8072披索兌1美元。

Pepperstone資深策略師布朗指出，川普勝選將重新築起美國對墨西哥貿易壁壘。

中國人民幣也同步下挫，但布朗說，市場耳語盛傳大陸銀行近日脫售離岸美元協助拉抬人民幣，多少有助於限縮人民幣貶幅。

貨幣 墨西哥 新興市場

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