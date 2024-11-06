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蘋果投資印尼拚i16解禁 攜手供應商提1000萬美元建廠

編譯劉忠勇、黃淑玲／綜合外電
蘋果傳出已向印尼政府提出近1,000萬美元的建廠投資案，希望當局能解除iPhone 16不得在當地銷售的禁令。 （歐新社）
蘋果傳出已向印尼政府提出近1,000萬美元的建廠投資案，希望當局能解除iPhone 16不得在當地銷售的禁令。 （歐新社）

彭博資訊報導，知情人士透露，蘋果（Apple）已向印尼政府提出近1000萬美元的建廠投資案，希望印尼能解除最新款iPhone 16不得在當地銷售的禁令。

根據報導，除了蘋果本身，蘋果也找來其供應商，將共同在雅加達東南的萬隆投資建廠。消息人士向彭博透露，這座工廠將生產蘋果產品的配件和零組件。

蘋果已向印尼工業部提交這項提案。上個月，印尼工業部以蘋果當地子公司未達智慧手機和平板電腦40%的零件須在印尼製造為由，封殺iPhone 16的銷售許可。

消息人士透露，印尼工業部正在審核這項新提案，提案本身也尚未敲定，仍可能有所變動，但預料很快會做出決定。

印尼禁止iPhone 16銷售，是新總統普拉伯沃政府為保護國內企業，施壓外國企業以振興當地製造業的最新案例。印尼也因類似的投資不足問題，禁止Google Pixel手機的銷售。

蘋果在印尼並沒有獨立運作的工廠，和大多數跨國公司一樣，依賴當地供應商製造零件或成品。對於蘋果來說，投資近1000萬美元，換取進入消費人口達2.78億的市場，代價其實不高。

印尼當局今年初對MacBook、輪胎和化學品等數千種產品，實施進口限制，迫使外國公司擴大在當地的製造規模，但在業界引發反彈，像長期在當地設廠的LG電子即抱怨無法進口製造洗衣機和電視所需的某些零件。

印尼製造業占國內生產毛額（GDP）的比率，仍從2014年的21.1%降到去年的18.7%。

另外，日媒拆解後發現，iPhone 16 Pro整體零組件成本較前一代增加6%至568美元，而Google手機Pixel 9 Pro零組件成本比前代降低了11%至406美元。兩支手機在美國定價都是999美元。

至於蘋果新品進度方面，傳出上周已開始進行市面上現有的智慧眼鏡產品研究，跟隨臉書母公司Meta，為跨進這個愈來愈熱門的領域鋪路。彭博資訊報導，這個專案的代號是「Atlas」。

多年來蘋果一直希望能夠做出輕型的擴增實境（AR）頭戴裝置，可以戴一整天、有朝一日可能取代iPhone。但是研發過程並不順利，遭遇許多技術挑戰。今年2月推出的3499美元Vision Pro，又貴又重。

相較之下，Meta的299美元頭戴裝置，雖不是真正的AR，但使用者可以拍影片、接電話、向AI助理提問。

印尼 iPhone iPhone 16

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