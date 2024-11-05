沒遊戲大作撐買氣 任天堂下修今年Switch銷售預測

受推出逾七年的遊戲主機Switch需求疲弱影響，日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減29%。（歐新社）

受推出逾七年的遊戲主機Switch需求疲弱影響，日本遊戲大廠任天堂 上季營業利益銳減29%，該公司並調降全年財測與Switch銷售預測，從原估的1,350萬台下修至1,250萬台。

任天堂5日表示，截至9月底止的年度第2季（上季）營收減少17%至2,767億日圓（18億美元），營業利益下滑29%至670億日圓，減幅比市場預期大，淨利則劇減69%至277億日圓，也不如預期。

這家總部位於京都的公司如今認為，止於明年3月的本會計年度營益預估為3,600億日圓（24億美元），較先前預測的4,000億日圓下修10%，並預計今年度只會賣出1,250萬台Switch，而非先前預測的1,350萬台；遊戲軟體則預計銷售1.6億套、也低於先前所估的1.65億套。彭博指出，對遊戲公司來說，在重要的年終購物旺季前下修展望是件不尋常的事。

面對銷售不斷下滑，任天堂試圖授權其智慧財產權（IP）到各個地方來使用，從電影到主題樂園不一而足。任天堂上個會計年度成功透過「超級瑪利歐兄弟電影版」和遊戲大作「薩爾達傳說：王國之淚」重振銷售，但如今這樣的效果正在消退。

東洋證券 分析師安田秀樹說：「Switch到了生命周期的末期階段，而且連軟體銷售也陷入疲軟，若這股趨勢持續下去，Switch的動能將進一步下降。」

駐東京的分析師托多指出：「任天堂高估他們2024年軟體陣容吸引力，沒有實質的大作，而是數個輕鬆小品。端看還會從本年度推出的軟體，我認為經調整後的軟硬體銷售預估依然太高。」

投資 人正等待Switch後繼機型的相關消息，盼能為任天堂的遊戲事業重新注入活力。任天堂先前表示，Switch後繼機型將在本會計年度內宣布，意味著會在2025年3月底前亮相。