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印度經濟放緩外資撤 10月股市失血逾100億美元

編譯林聰毅／綜合外電

外資10月從印度股市撤出逾100億美元，單月流出金額為新冠疫情爆發以來最高，原因是隨著印度經濟放緩，投資人日益擔心印股這波大多頭最終可能結束。

英國金融時報（FT）報導，印股兩大指數上月跌幅為2020年3月以來最大，而印度盧比兌美元匯價也接近歷史低點，看來國際投資人對這個全球最火熱股市的熱情消退。

在企業獲利疲軟、經濟顯露放緩跡象，以及央行抑制浮濫零售貸款之際，投資人越來越擔心2020年3月以來上漲兩倍多的印度股市，現在可能陷入困境。

孟買Marcellus Investment Managers投資長穆克吉亞表示：「這是印度典型的周期性經濟衰退。」他並表示，問題在於這種情況會持續多久？幾季或是更長時間？他一直在買進資訊科技和製藥等防禦類股，他認為這類股在「不確定時期」將有好表現。

投資人也出售其部位以因應美國大選所造成的波動，以便騰出資金追逐最近受惠於刺激措施而上漲的中國大陸股市。許多外資減持了印股，並增加對中國的押注，惟恐錯失上漲機會。

證交所的資料顯示，在10月資金外流後，今年外資淨流入印度的金額已降至僅20億美元，外資持有的印股已降至12年最低。

在今年迭創新高後，印度藍籌股Nifty 50指數在10月跌掉6.2%。同一期間另一大盤Sensex指數下挫5.8%，單月跌幅為2020年3月以來最大。

報導說，印度8月已閃現警訊，數據顯示印度國內生產毛額（GDP）在截至6月的三個月內成長6.7%，為五季以來的最低。高盛表示，導致股市下跌的另一原因是印度大部分產業的獲利疲軟，該公司的分析師已將印股評等從「加碼」下調至「中立」。

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