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韓媒：三星工時受法規限制 以致落後台積電

編譯陳律安／綜合外電
韓媒報導，三星受勞動法規限制，員工無法通宵工作，以致落後台積電。（歐新社）
韓媒報導，三星受勞動法規限制，員工無法通宵工作，以致落後台積電。（歐新社）

韓國經濟日報報導，南韓國民力量黨將在本周提出「半導體特別法」草案，但未納入產業人士期待的「白領豁免」條款，也就是高薪人員不受每周52小時的工時限制，外界擔憂，這可能導致三星等南韓科技巨頭，進一步落後更具彈性的台積電

半導體產業人士表示，要在人工智慧（AI）、半導體等高科技產業中與對手競爭對抗，首要之務是解除研發人員的工時束縛。

去年，三星電子與SK海力士分別投入了28兆3,527億韓元（210億美元）與4兆1,884億韓元（31億美元）的研發支出，但仍面臨人力招募與人力運用方面的困難。晶圓代工龍頭台積電的研發中心全年無休，每天24小時運作；美國輝達亦無凌晨或周末加班的限制。業界擔心，由於執政黨內部矛盾和官僚體系的不作為，恐遭動搖南韓半導體產業長期以來累積的優勢。

台積電的研發團隊24小時不停運作，而南韓工時卻被限制，這導致技術差距日益擴大。半導體的競爭力，取決於長期專注投入於研發，即所謂「累積的時間」。南韓半導體業界擔憂，若無白領豁免制度支撐，這部特別法可能淪為「沒有餡的豆沙包」。

根據台灣勞動部資料，截至今年8月，台灣勞工月均工時為180.3小時，比南韓多22.7個小時。台灣雖採每周40小時工作制，也就是每日工時8小時，但若勞資雙方協商後，可將每日工時延長至12小時。台積電的研發團隊之所以能全天候運作，就是得益於這樣的彈性工時制度。

美國科技公司也不例外。蘋果的iPhone開發團隊依據研發階段，可在開發前期的1年6個月內高強度工作，後期產品驗證階段則相對輕鬆。這得益於美國為年薪10萬7,432美元以上的高薪職位設置的白領豁免制度，豁免其可不受40小時工作制的限制。日本也針對年收入1,075萬日圓以上的專業人士免除工時規範。

若「半導體特別法」未納入白領豁免制度，南韓在全球白熱化的「半導體戰爭」中恐落後。自2018年引入的每周52小時工時制涵蓋了所有產業和職位，使三星電子與SK海力士的研究人員也受到限制。業內人士表示，當競爭者日夜趕工，南韓的研發人員卻只能在有限工時內作業，明顯落於人後。

南韓 台積電 三星

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