Google雲端營收勁增35% 超越亞馬遜、微軟

盤點科技巨擘的上季財報，顯示Google雲端 事業上季營收勁增35%，成長超越亞馬遜 和微軟這兩個更具規模的雲端對手，在當前人工智慧（AI）競賽中，暫居領先。

Google雲端事業第3季營收比去年同期成長35%至113.5億美元，比第2季的29%加速成長。相較下，雲端龍頭亞馬遜網路服務（AWS）同期營收年增19%至274.5億美元，顯示其事業規模比Google大一倍，增速卻只有Google的一半，雲端二哥微軟Azure事業上季營收年增33%，成長也比AWS快。

在六家市值上兆美元的美國科技巨頭中，除了AI龍頭輝達（Nvidia），五家都上周已公布上季財報。Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜、微軟的財報發布時間向來相近，讓投資人得以窺見雲端戰爭的戰局。

Argus研究公司10月31日的報告指出，Google常遭外界抨擊過度依賴數位廣告業務，但Google雲端已逐漸成為另一大收入來源，也不再是「錢坑」。Google去年首次轉盈後，上季營業利益率達17%。

Visible Alpha公司科技、媒體及電信產業研究主管奧圖說，Google雲端上季利潤率遠超乎市場預期，但不確定這能否持續。

不過，亞馬遜AWS上季營業利益率是更高的38%，被Bernstein分析師形容為「驚人」。亞馬遜主管已對招聘抱持謹慎態度，並終止部分較不受歡迎的服務。另外，今年初以來，AWS已將伺服器的使用年限從五年延長到六年，一口氣提高營業利益率2個百分點。

亞馬遜執行長傑西說，「我想目前幾乎每個人擁有的容量，都比需求低」，尤其晶片產業需要擴增供應。

微軟的發展也類似。財務長胡德說，儘管Azure事業的增速稍微放緩，但有望在明年上半年加速成長，原因是「我們的資本支出將創造更多AI運算能力，以滿足日益擴大的需求」。

亞馬遜、Google及微軟也都開始研發自家的處理器晶片，但DA Davidson分析師說，在這場戰役中，微軟將落居下風。