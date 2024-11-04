大選效應 美國富人想外移葡萄牙、希臘等國受青睞

美國大選進入最後階段，選後政局的不確定性促使美國富人規畫取得長期居留海外的第二護照。(歐新社資料照片)

隨著美國總統大選進入最後衝刺階段，選後政局的不確定性促使美國富人詢問外移的業務量創新高，美國移民 律師及顧問也都忙得不可開交。

民調 顯示，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普 無論在全國、還是搖擺州的差距都落在1個百分點內，紐約時報綜合各家最新民調指出，賀錦麗的全國支持度以49%領先川普48%。

令人意外的是，Des Moines Register/Mediacom顯示民調，川普在被視為共和黨票倉的愛阿華州，支持率遭賀錦麗逆轉，轉為落後，川普在博弈網站Polymarket的勝選機率2日因此陡降至55.2%，低於10月30日的66.9%。

由於選情太過緊繃，許多美國富人都在規畫取得長期居留海外的第二護照。移民顧問業者Expatsi創辦人巴妮特指出，過去兩周來由於川普與賀錦麗的民調數字翻來覆去，客戶需求更極度火爆。Expatsi在10月訪調7,000名有意移民的美國人士後，發現受訪者想要外移的首要原因是政治分裂，其次是「冒險與個人成長」。

投資移民業者全球公民解方公司也表示，美國民眾外移需求激增，選舉是主要因素，且兩黨支持者的外移需求都增加，多數客戶偏向投資移民計畫，「葡萄牙甚具吸引力，因為生活品質高，且是取得歐洲護照的通道，能在歐盟自由移動。希臘也因為生活形態寫意而成為首選」。

希臘、義大利、日本及泰國等熱門地點為爭取外籍人才及投資，都增設「數位遊牧」計畫。義大利移民律師波慕尼安說，近年來外籍人士申請入籍案件持續成長，對美國的一般感覺是政治與社會不穩定，使許多美國公民尋求雙重國籍，「特別是歐洲國籍」。

美國家庭理財辦公室與高淨值家庭的律師與顧問指出，愈來愈多美國有錢人正計劃離開美國，尋求第二本護照或國外長期居留權的客戶人數創新高。許多人擔憂無論本周選舉由誰獲勝，美國都可能深陷政治及社會動盪。這些顧問說，以往每逢選舉年都常出現這種情況，但這次是許多有錢人已開行動。

恒理（Henley & Partners）董事總經理摩爾-艾爾塞基表示，今年1-10月美國客戶詢問移民事務的人數已超過去年全年，「美國公民計畫外移的主要原因是政治不確定」。

恒理私人客戶主管伏雷克也說，「我們從未見到像現在這樣的需求」，美國客戶首次成為該事務所的最主要客層，占業務量的20%，美國人計畫外移的人數比去年至少增加30%。