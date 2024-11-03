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日本女川核電廠2號機出狀況 延後重啟發電

中央社／東京3日專電
日本東北電力公司3日表示，原訂3日重啟發電與輸電的女川核電廠2號機準備作業出狀況，因此重啟發電與輸電的日程延後。圖為日本東北部女川市的東北電力公司營運的女川核電廠。（美聯社）
日本東北電力公司3日表示，原訂3日重啟發電與輸電的女川核電廠2號機準備作業出狀況，因此重啟發電與輸電的日程延後。圖為日本東北部女川市的東北電力公司營運的女川核電廠。（美聯社）

日本東北電力公司3日表示，原訂3日重啟發電與輸電的女川核電廠2號機準備作業出狀況，因此重啟發電與輸電的日程延後。

日本東北放送（TBC）報導，東北電力公司表示，女川核電廠2號機（位於宮城縣女川町、石卷市）原訂3日重啟發電與輸電，但在確認發電機運轉狀態時，發生了為調整計測原子爐內中子的偵檢器數值的機器在插入爐內過程無法運作的狀況。

專業人員已將偵檢器以手動方式拔除，收回遮蔽容器內。原子爐並無異常，也無輻射物質外洩。

東北電力公司將調查機器無法運作的原因，再決定重啟發電與輸電的日程。

女川核電廠2號機10月29日重啟原子爐，30日凌晨核分裂反應穩定，達到「臨界」後，渦輪運轉等皆無異常，東北電力公司於是將原訂11月7日開始發電及輸電的計畫提前於3日進行。未料準備作業出狀況。

東北電力公司原本計畫女川核電廠開始發電及輸電，在經過原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）確認後，最快12月25日恢復商轉，將有助日本冬季穩定供應電力。

女川核電廠位於2011年311大地震重災區宮城縣，受災13年後，於10月29日重啟2號機運轉，不僅是首座重生的災區核電廠機組，也是福島核災後與事故核電廠同型反應爐重啟首例。

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