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福斯要關德國3工廠裁員數千人 其他歐洲車廠將跟進

編譯陳律安／綜合報導
福斯汽車預計關閉三間德國工廠並裁員數千人，整頓行動力道猛烈，勢必將加劇勞資衝突。（歐新社）
福斯汽車預計關閉三間德國工廠並裁員數千人，整頓行動力道猛烈，勢必將加劇勞資衝突。（歐新社）

為削減成本並提升競爭力，德國福斯汽車預計關閉三間國內工廠並裁員數千人，整頓行動的力道比預期還猛烈，勢將加劇勞資衝突。

福斯勞資委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，福斯計畫對旗下同名品牌減薪10%，並在關廠後，縮減所有剩餘德國廠房的營運。她說，這項計畫危及德國數萬份工作。福斯在德國的雇員數高達約30萬人。

卡瓦洛還說，福斯的撙節計畫還包括凍結薪資兩年，並取消對服務滿25年和35年的員工發放一次性獎金。她也說，福斯集團旗下的保時捷品牌，也會停止在奧斯納貝克廠生產車輛，並終止共同設計新車型的計畫。

這項撙節計畫凸顯福斯正深陷危機，勢將激化勞資衝突。該公司朝電動車轉型的進展並不順遂，在中國的市占也流失給當地車廠。由於歐洲汽車銷量仍比新冠疫情前的高峰低約20%，福斯的整頓計畫，可能預示其他歐洲車廠也將跟進。

福斯集團執行長布魯莫說，同名品牌的成本攀高，又面臨歐洲需求滑落、在中國市場來自比亞迪的競爭加劇等危機。工會人士則說，勞工正為董事會的錯誤決策付出代價，例如拙劣的電動車轉型策略與糟糕的產品定價。

福斯表示，情況相當嚴峻，勞資雙方都有責任守護公司的未來。同名品牌執行長薛佛說，德國據點的生產力不足，工廠營運成本比公司規畫高25%–50%。

這可能不是福斯本周唯一傳出的壞消息，該公司定30日公布上季財報，市場預期營收與獲利均滑落。

福斯的關廠計畫也重創德國這個歐洲最大經濟體。德國正面臨成長停滯、移民議題、能源成本攀高、撙節預算、俄烏戰爭等挑戰。卡瓦洛指出，柏林當局須及早擬定遠大計畫，以確保德國的工業不會付諸東流。

另外，Volvo和Daimler Truck將成立一家合資企業，開發以軟體為基礎的製造平台，進而打造數位化的重型車輛。他們打算成立的合資企業，總部位於瑞典的哥特堡（Gothenburg）。這兩家公司將用這個平台來生產強調軟體的卡車和巴士，也會向其他製造商提供這項服務。

Daimler Truck執行長拉德斯特羅姆說：「這個合資企業的軟硬體，將是把我們客戶的安全、舒適、效率提高到空前水準的關鍵。」

他們說，這家新公司將開發作業系統和工具，汽車製造商可用來當作開發他們自家數位功能的基礎。這樁成立合資企業的行動，預計在明年上半年完成，尚須經監管機關的批准。

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