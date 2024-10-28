資料中心需求大 未來發展被看好

滿布伺服器、路由器及儲存裝置的資料中心溫度較高、噪音又大，沒有人會想專程造訪，看起來也不是光鮮亮麗的投資 機會；但這些不起眼的建築，卻是網路、雲端 服務及人工智慧（AI ）等科技不可或缺的基礎。

隨著網路與AI應用激增，資料中心的需求將持續升高。ABI研究公司預期，今年底前全球資料中心數量將攀抵近5,700座，在2030年可望超過8,400座。

富人與投資人都想搭上科技熱潮並享受高額報酬，資料中心因而成了誘人的實體資產。研究公司Statista估算，今年資料中心產業規模上看4,160億美元，到2029年將衝上6,240億美元。

數位轉型資本合夥公司創辦人與執行長凡托說，雲端服務擴大、數位化程度提高、資料使用趨勢及AI熱潮，都是資料中心熱潮的主要推手。

聚焦於IT題材的投資公司Goldacre創辦人與執行長布魯姆說，受惠於雲端服務需求不墜，以及全球不斷建置大型資料中心，可望為資料中心投資人帶來大量獲利。他表示，從黑石集團等大型基金業者重金投資資料中心領域，一直到Google在英國投資10億美元以釋出AI需求激增的商業潛力，都印證了資料中心的建設潮。

KPMG合夥人森尼克說，資料中心產業穩健成長，能為投資人帶來長期的穩定報酬。他說，資料中心的報酬率落在5%-12%，重要的是設置的地點要合適，因為這些設施仰賴大量而可靠的供電。他建議投資人留意設在水力、風力、太陽能等再生能源的資料中心，可削減成本並降低對環境的衝擊。

他指出，超大規模資料中心是最佳投資選項，因為展望穩定，又能獲得長期的合約收入，若有合適機會，投資人的預期報酬率可達20%。

非機構投資人也可透過Equinix等不動產投資信託（REITs）業者，投資資料中心。Equinix第2季營收年增7%。艾格表示，拜資料中心的需求與成長潛力所賜，聚焦於資料中心資產的REITs過去五年表現優異。